Evaluare Națională 2026. Ce subiecte le-au picat elevilor la Limba și literatura Română

Subiectul I valorează 70 de puncte și conține două texte la prima vedere. Este alcătuit din două părți: A și B. La punctul A, elevii trebuie să rezolve nouă cerințe pe baza textelor. La punctul B au de rezolvat încă opt cerințe. Sunt vizate gramatica, vocabularul și analiza morfo-sintactică.
Subiectul al II-lea valorează 20 de puncte și presupune redactarea unui text de 100-150 de cuvinte. Acesta poate fi un rezumat, un text argumentativ sau o compunere. Are legătură cu unul dintre cele două texte de la Subiectul I. Anul acesta, elevii au avut de rezumat primul text de la subiectul I.