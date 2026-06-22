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Evaluare Națională 2026. Ce subiecte le-au picat elevilor la Limba și literatura Română

Evaluare Națională 2026. Ce subiecte le-au picat elevilor la Limba și literatura Română
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Evaluarea Națională pentru elevii clasei a VIII-a a avut loc astăzi. Prima probă a fost cea la Limba și literatura Română.

Subiectele la Limba și literatura română pentru Evaluarea Națională 2026 sunt organizate în două părți.

Subiectul I valorează 70 de puncte și conține două texte la prima vedere. Este alcătuit din două părți: A și B. La punctul A, elevii trebuie să rezolve nouă cerințe pe baza textelor. La punctul B au de rezolvat încă opt cerințe. Sunt vizate gramatica, vocabularul și analiza morfo-sintactică.

Subiectul al II-lea valorează 20 de puncte și presupune redactarea unui text de 100-150 de cuvinte. Acesta poate fi un rezumat, un text argumentativ sau o compunere. Are legătură cu unul dintre cele două texte de la Subiectul I. Anul acesta, elevii au avut de rezumat primul text de la subiectul I.

Elevii care susțin acest examen vor afla rezultatele în data de 1 iulie.

Subiectele la Română la Evaluarea Națională 2026

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