Evaluarea Națională 2026. Proba la Limba și literatura română începe luni, 22 iunie. Tot ce trebuie să știe elevii despre programul examenului

Evaluarea națională 2026 va începe luni, 22 iunie, cu proba scrisă la Limba și literatura română. La acest examen sunt înscriși peste 148.000 de absolvenți ai clasei a VIII-a. Examenul va fi organizat în 2.956 de unități de învățământ/centre de examen.

Miercuri este programată proba la Matematică, iar elevii din partea minorităților naționale vor susține joi proba la Limba și literatura maternă.

Tot ce trebui să știe elevii despre Evaluarea Națională 2026

Accesul elevilor în unitățile de învățământ/centre de examen este permis în intervalul orar 8:00 – 8:30. Aceștia trebuie să aibă asupra lor un act de identitate valid și instrumente de scris cu cerneală sau pastă albastră pentru redactarea lucrărilor scrise. Pentru executarea schemelor și a desenelor se poate folosi și creion negru.

Probele încep la ora 9:00, când elevii vor primi broșura cu subiectele și hârtie ștampilată pentru ciorne, acolo unde este cazul, pot fi solicitate și pagini suplimentare.

Candidații au la dispoziție 15 minute pentru completarea casetei de identificare.

„Pentru fiecare probă scrisă, durata de rezolvare a subiectelor este de 120 de minute, calculate după completarea casetei de identificare (datele introduse de elevi vor fi verificate de asistenții din sălile de examen). Beneficiază de prelungirea timpului de lucru, cu maximum două ore, elevii pentru care s-a aprobat această solicitare de către Comisia Județeană/a Municipiului București de organizare a examenului, în baza prevederilor procedurii cu privire la asigurarea condițiilor de egalizare a șanselor pentru elevii cu deficiențe de vedere, deficiențe de auz și tulburări de neurodezvoltare care susțin examenele naționale în anul 2026”, a precizat Ministerul Educației și Cercetării.

Fără telefoane mobile în sălile de examen

Este interzisă introducerea în sălile de examen a oricărui tip de materiale ajutătoare: manuale, dicționare, notițe, însemnări, cărți, ciorne, rezumate, culegeri, care pot fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum și a telefoanelor mobile și a instrumentelor electronice de calcul, de stocare de informații sau de comunicare.

Totodată, în sălile de examen nu pot fi introduse obiecte precum ghiozdane, rucsacuri, sacoșe, poșete și altele asemenea. Elevii au obligația de a lăsa aceste obiecte personale în sala de depozitare stabilită de comisia din unitatea de învățământ/centrul de examen. Cei care refuză depozitarea obiectelor în sala stabilită de comisie în acest scop nu vor fi acceptați în examen. Probele sunt monitorizate/înregistrate audio-video.

Candidații care termină mai repede pot preda lucrarea și părăsi centrul de examen doar după o oră de la începerea probei. Ei nu pot ieși din sală cu subiectele.

Elevii trebuie să redacteze lucrarea folosind cerneală sau pastă albastră. La proba de matematică sunt permise instrumentele de desen. Figurile pot fi completate cu creion sau pix albastru. Greșelile se corectează prin tăierea cu o linie a variantei greșite și completarea celei corecte, conform regulilor specifice fiecărei probe. La limba română sunt permise sublinierile pe text. Delimitarea propozițiilor în frază este acceptată atunci când exercițiul o impune.

Când se afișează rezultatele

Elevii care susțin acest examen vor afla rezultatele, care se vor afișa online și în școli/centre de examen, în data de 1 iulie, până la ora 12:00. Lucrările pot fi vizualizate și se pot depune contestații pe 1 iulie, în intervalul orar 14:00 – 18:00, precum și în zilele de 2 și 3 iulie.

Rezultatele se vor comunica anonimizat prin coduri individuale care înlocuiesc numele și prenumele, atât în centrele de examen, cât și pe site-ul evaluare.edu.ro, respectându-se Regulamentul general privind protecția datelor personale. Codurile individuale sunt distribuite elevilor pe bază de semnătură de primire, la prima probă susținută.

„Elevii pot solicita vizualizarea lucrării/lucrărilor, în conformitate cu prevederile procedurii stabilite de către Comisia Națională. La momentul vizualizării lucrării/lucrărilor, elevii trebuie să fie însoțiți obligatoriu de un părinte/reprezentant legal. Depunerea contestațiilor nu este condiționată de vizualizarea lucrărilor. În egală măsură, vizualizarea lucrărilor nu obligă la depunerea unei/unor contestații”, a explicat MEC.

Elevii care depun/transmit contestații completează, semnează și depun/transmit și o declarație-tip în care se menționează că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere. Documentele sunt semnate și de către părinții/reprezentanții legali ai elevilor.

Cum se calculează media de admitere

Media de admitere, pe baza căreia se realizează înscrierea în clasa a IX-a de liceu a absolvenților învățământului gimnazial, este media generală la Evaluarea națională, calculată ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor obținute la probe de examinare.

Rezultatele finale vor fi afișate pe 8 iulie.