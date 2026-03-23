Simulare Bacalaureat 2026. Ministerul Educației anunță că nu toate liceele au acceptat să organizeze testarea elevilor

Simularea pe anul 2026 a examenului de Bacalaureat se organizează, începând de luni, în peste 95% dintre unitățile de învățământ din țară. Ministerul Educației și Cercetării a transmis ultimele date privind participarea liceelor la simularea Bacalaureatului.

Astfel, simularea este organizată în 1.364 (95,59%) unități de învățământ, numărul (estimativ) de elevi înscriși în platformă până la momentul raportării fiind de peste 143.000.

63 de licee au refuzat testarea

Potrivit MEC, 63 de licee, adică 4,41% din numărul total de unități de învățământ, au anunțat că nu participă la simulare. Peste 60.500 de elevi au participat deja la simulări organizate la nivel local.

Testarea elevilor se desfășoară în perioada 23 – 26 martie, scrie Agerpres. Luni, 23 martie, de la ora 09:00, va avea loc prima probă scrisă – simularea la Limba și literatura română.

Probele încep la ora 9:00, moment în care, în fiecare sală, vor fi distribuite subiectele. Accesul elevilor în săli este permis până la ora 8:30. Timpul destinat elaborării unei lucrări scrise este de trei ore din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor fiecărui elev.

Disciplinele la care se organizează simularea probelor scrise ale examenului național de Bacalaureat sunt:

Limba și literatura română,

Limba și literatura maternă pentru elevii de la toate filierele, profilurile și specializările care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităților naționale;

Matematică;

Istorie;

Fizică;

Chimie;

Biologie;

Informatică;

Geografie;

Logică, argumentare și comunicare;

Psihologie;

Economie;

Sociologie;

Filosofie.

Simularea Bacalaureatului are loc pe fondul protestului sindicatelor din Educație, nemulțumite de măsurile de austeritate luate de Guvern. Federația Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI) și Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” au îndemnat cadrele didactice să nu oprească protestul când încep simulările pentru examenul de Bacalaureat.

