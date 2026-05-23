Inspectoratul Județean Constanța a publicat teste noi de antrenament și bareme de corectare pentru elevii care dau Evaluarea Națională în acest an. Modelele de subiecte sunt pentru probele la Limba și literatura română și Matematică.

Subiectele au fost adunate într-o revistă specială pentru școli

Mai multe grupuri de profesori din Constanța au lucrat la aceste modele în luna februarie. Acum, specialiștii au strâns toate variantele de lucru și le-au pus la dispoziție școlilor.

Revista poate fi consultată AICI

Elevii își pot calcula singuri notele după rezolvarea exercițiilor

Baremele de corectare reprezintă un ajutor mare pentru elevi. Aceștia pot rezolva exercițiile pe foaie, iar la final se pot nota singuri ca să vadă ce au greșit.

Reprezentanții Inspectoratului spun că aceste teste respectă toată materia predată la clasă și îi ajută pe copii să scape de emoții și să se obișnuiască cu atmosfera de examen.

Test de antrenament la Limba și literatura română și barem pentru Evaluare Națională 2026

Test de antrenament la Matematică și barem pentru Evaluare Națională 2026

Calendar Evaluare Națională 2026

10-12 iunie 2026 : Înscrierea la Evaluarea Națională

: Înscrierea la Evaluarea Națională 12 iunie 2026: Încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a

22 iunie 2026 : Limba și literatura română – probă scrisă

: Limba și literatura română – probă scrisă 24 iunie 2026 : Matematică – probă scrisă

: Matematică – probă scrisă 26 iunie 2026 : Limba și literatura maternă – probă scrisă

: Limba și literatura maternă – probă scrisă 1 iulie 2026 : Afișarea rezultatelor inițiale până la ora 12:00, vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor (14:00 – 18:00)

: Afișarea rezultatelor inițiale până la ora 12:00, vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor (14:00 – 18:00) 2-3 iulie 2026 : Vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor

: Vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor 4-7 iulie 2026 : Soluționarea contestațiilor

: Soluționarea contestațiilor 8 iulie 2026: Afișarea rezultatelor finale

AUTORUL RECOMANDĂ: