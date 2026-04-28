Simulare Evaluare Națională 2026, sesiunea II. Peste 2.300 de elevi de clasa a VIII-a susțin proba la Matematică

Simulare Evaluare Națională 2026, sesiunea II. În cursul zilei de marți, 28 aprilie 2026, elevii de clasa a VIII-a susțin proba la Matematică. Luni, 27 aprilie, aceștia au susținut proba scrisă la Limba Română. Astăzi, peste 2.300 de elevi, din 38 de școli, susțin proba din cea de-a doua sesiune.

Marți, 28 aprilie 2026, peste 2.300 de elevi de clasa a VIII-a susțin proba la Matematică, în cadrul celei de-a doua sesiuni a Simulării Evaluării Naționale. Datele Ministerului Educației și Cercetării arată că peste 5.200 de elevi din 104 școli din România nu au susținut simularea, în prima perioadă emisă de minister. Acum, elevii care nu au putut susține în luna martie simulările au posibilitatea în această perioadă.

Secretarul de stat Sorin Ion a declarat la acel moment că „pentru elevii care nu dau simularea Evaluării Naționale 2026 care începe luni, 16 martie, ar putea exista soluții ulterioare, la nivel de școală”.

Când apar rezultatele

O nouă sesiune a fost organizată de 38 de școli din 10 județe, inclusiv din Municipiul București. În acest sens, elevii au posibilitatea să participe la aceste probe. Potrivit calendarului, simulările au loc între 27 și 29 aprilie 2026. Abia în data de 8 mai 2026, rezultatele vor fi transmite individual elevilor, scrie edupedu.ro.

Această sesiune de simulare nu este obligatorie la nivel național. De reținut faptul că va avea loc și o nouă simulare pentru Bacalaureat, care va avea loc la mijlocul lunii mai 2026. Atunci se va desfășura sesiunea specială de BAC pentru olimpici.

