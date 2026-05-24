Prima pagină » Actualitate » Fakenews. Arena Națională a fost devastată în urma Apocalisei Max Korzt. Stadionul emblematic al României ar fi fost distrus de ultrașii est-europeni

Fakenews. Arena Națională a fost devastată în urma Apocalisei Max Korzt. Stadionul emblematic al României ar fi fost distrusă de ultrașii est-europeni, conform postărilor.

Imaginile Fake de la Apcalipsa Max Korzh de pe Arena Națională continuă să curgă. Conform postărilor, cel mai mare stadion din România a fost devastat de fanii din Ucraina, Polonia, România și de pretutindeni. Jandarmeria avertizează din nou asupra manipulărilor. Iar Primăria București dezminte manipularea cu probe, adică cu fotografii făcute imediat după încheierea evenimentului.

Conform postărilor, stadionul emblematic al României ar fi fost distrusă de ultrașii est-europeni. Evident, imaginile prelucrate cu AI, survin din diferite evenimente nefericite.

Riposta Primăriei București

Primăria București postează în replică imagini cu starea  tribunelor imediat după concert. Totul pare la locul său. De altfel. Jandarmeria, Poliția sau serviciile nu au raportat nici un eveniment major, nici înainte, nici în timpul, nici la finalul concertului lui Max Korzt, deși la București au fost prezenți mii de ucraineni, polonezi, lituanieni sau moldoveni, popoare care au motivelele lor să nu se îndrăgească nespus.

