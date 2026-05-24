Jandarmeria mai demontează un Fake News legat de concertul lui Max Korzh. Ce imagini au început să circule pe rețelele de socializare

Încă un Fake News legat de concertul lui Max Korzh este demontat de Jandarmerie: Arena Națională ar fi fost devastată.

Imaginile Fake de la „Apocalipsa Max Korzh” de pe Arena Națională au început să curgă pe rețelele de socializare. Conform postărilor, cel mai mare stadion din România ar fi fost devastat de fanii din Ucraina, Polonia, România și de pretutindeni. Jandarmeria avertizează din nou asupra manipulărilor. Iar Primăria București dezminte manipularea cu probe, adică cu fotografii făcute imediat după încheierea evenimentului.

Conform postărilor, stadionul emblematic al României ar fi fost distrus de ultrașii est-europeni. Evident, imaginile provin de la diferite alte evenimente, fără legătură cu Arena Națională.

Riposta Primăriei București

Primăria București postează în replică imagini cu starea tribunelor imediat după concert. Totul pare la locul său. De altfel, autoritățile nu au raportat nici un eveniment major, nici înainte, nici în timpul, nici la finalul concertului lui Max Korzh.

