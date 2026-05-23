Concertul lui Max Korzh s-a încheiat cu un uriaș foc de artificii. Cum a decurs evacuarea Arenei Naționale

Concertul lui Max Korzh de pe Arena Națională s-a încheiat cu un foc de artificii. Miile de spectatori au părăsit Arena Națională fără incidente.

La începutul concertului, pompierii de la ISU București Ilfov au intervenit pentru stingerea unui incendiu. Vezi detalii AICI.

Biletele pentru show-ul de pe Arena Națională al lui Max Korzh s-au epuizat în doar cinci zile, stabilind un record pentru un artist solo pe un stadion în Bucureşti, potrivit organizatorilor.

Max Korzh este unul dintre cei mai reprezentativi artiști ai scenei muzicale est-europene. Stilul său distinct îmbină energia puternică cu versuri sincere și mesaje aparent simple, dar profund emoționale. El cântă despre teme universale — prietenie, iubire, drumul către sine, greșeli și speranțe — lucruri în care milioane de oameni se regăsesc. Tocmai de aceea, piesele sale au o rezonanță puternică în inimile ascultătorilor din întreaga lume.

