Cum vor fi despăgubiți fermierii afectați de secetă. Formula de calcul, pe masa Guvernului Niculescu

Fermierii afectați de secetă la culturile de porumb și floarea-soarelui ar putea primi despăgubiri calculate după un nou mecanism. Formula de calcul ajunge pe masa Guvernului Niculescu. Proiectul aflat în consultare publică prevede stabilirea sumelor în funcție de suprafețele confirmate prin verificări oficiale.

Proiectul urmărește clarificarea regulilor de acordare a ajutoarelor pentru fermierii afectați de calamități (Hotărârea Guvernului nr. 751/2026). Gradul de afectare ar urma să fie stabilit pe baza procentelor înscrise în documentele oficiale, pentru aplicarea unitară a măsurilor. Noua formulă de calcul va ține cont de suprafețele confirmate de Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) în urma controalelor din 2025 și de cele declarate de fermieri în cererile de plată.

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O nouă formulă de calcul pentru despăgubiri

Măsura urmărește să reducă diferențele dintre suprafețele afectate raportate inițial și cele confirmate ulterior prin verificări în teren. De menționat faptul că despăgubirile ar urma să fie calculate pe baza datelor APIA și a documentelor depuse de fermieri. Ajutorul urmărește compensarea pierderilor provocate de secetă la culturile de porumb și floarea-soarelui.

Cererile de sprijin depuse rămân valabile, iar despăgubirile ar urma să fie calculate după noua formulă, în funcție de suprafețele verificate. Modificările sunt încă în consultare publică și vor intra în vigoare după adoptarea oficială, arată Stiripesurse.ro.

De altfel, vă reamintim că ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a anunțat modificarea formulei de calcul a despăgubirilor pentru secetă, după ce s-a constatat că gradul de calamitate era aplicat de 2 ori. Acesta a discutat cu APIA pentru corectarea urgentă a actului normativ și plata banilor către fermieri. Mai multe detalii AICI.

Fermierii români pot beneficia de sprijin european pentru gestionarea apei

În altă ordine de idei, fermierii, IMM-urile și autoritățile locale pot accesa sprijin european pentru proiecte inovatoare de gestionare a apei. Inițiativa Comisiei Europene vizează investiții care limitează efectele secetei și inundațiilor și promovează folosirea eficientă a resurselor de apă. Mai multe detalii AICI.

Sursă foto: Shutterstock – imagini care au rol ilustrativ