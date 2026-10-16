Fermierii, întreprinderile mici și mijlocii și autoritățile locale din România pot solicita sprijin european pentru dezvoltarea unor proiecte inovatoare de gestionare a apei. Inițiativa Comisiei Europene, denumită EU Water Resilience Investment Accelerator, urmărește să faciliteze investițiile care reduc efectele secetei și inundațiilor și contribuie la utilizarea eficientă a resurselor de apă, informează Agro TV.

Programul vizează selectarea a 20 de proiecte-pilot din Uniunea Europeană. Cei interesați pot transmite solicitările până la sfârșitul lunii octombrie 2026.

Ce tipuri de proiecte sunt vizate

Inițiativa se concentrează pe trei direcții principale:

Utilizarea eficientă a apei , inclusiv prin tehnologii inteligente și soluții digitale;

, inclusiv prin tehnologii inteligente și soluții digitale; Soluții bazate pe natură , care contribuie la reținerea și conservarea apei;

, care contribuie la reținerea și conservarea apei; Îmbunătățirea calității apei, prin investiții și tehnologii adecvate.

Proiectele dezvoltate de fermieri pot urmări reducerea consumului de apă, adaptarea la perioadele de secetă sau îmbunătățirea modului în care sunt colectate și utilizate resursele de apă.

Sprijin gratuit pentru pregătirea investițiilor

Un element important al inițiativei este că nu reprezintă o linie clasică de finanțare nerambursabilă. În schimb, beneficiarii selectați pot primi consultanță specializată pentru dezvoltarea proiectelor, identificarea surselor de finanțare și atragerea investitorilor privați.

Asistența este oferită gratuit prin mecanismul Green Assist, finanțat prin programul european LIFE, în cadrul InvestEU.

Scopul este de a ajuta proiectele să ajungă într-un stadiu suficient de avansat pentru a putea atrage investiții și a fi puse în practică.

Cum pot aplica cei interesați

Solicitanții trebuie să transmită cererea până la sfârșitul lunii octombrie 2026, la adresa de e-mail [email protected]. Procedura presupune completarea unui formular de trei pagini.

Pentru fermierii români, inițiativa poate reprezenta o oportunitate de a pregăti proiecte care să reducă vulnerabilitatea exploatațiilor agricole în fața secetei și a disponibilității tot mai incerte a apei. Totuși, accesul la consultanță nu garantează obținerea unei finanțări pentru implementare, aceasta urmând să depindă de sursele de capital identificate și de condițiile aplicabile.