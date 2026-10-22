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Despăgubirile fermierilor, recalculate de noul ministru al Agriculturii. Ce nereguli a descoperit Florin Barbu

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Florin Barbu, noul ministru al Agriculturii în Guvernul Niculescu, a anunțat că despăgubirile fermierilor pentru secetă vor fi recalculate.

Florin Barbu a anunțat corectarea actului normativ privind despăgubirile pentru secetă, după ce a fost identificată o eroare de calcul prin aplicarea dublă a gradului de calamitate. Ministrul Agriculturii a discutat cu conducerea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) pentru modificarea urgentă a formulei și plata despăgubirilor către fermieri.

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Mesajul lui Florin Barbu. Sursă foto: Facebook.

„Corectăm actul normativ referitor la despăgubirile pentru secetă!

Am descoperit că la elaborarea actului normativ calculul a fost făcut greșit prin aplicarea dublă a procentului gradului de calamitate.

Am discutat astăzi cu întreaga conducere a APIA pentru a veni urgent în guvern cu formula corectă care să permită plata rapidă a despăgubirilor pentru fermieri”, a transmis Florin Barbu pe Facebook.

Florin Barbu le-a cerut subordonaților ca plățile către fermieri să fie făcute până la 1 decembrie. Agricultorii ar urma să primească mai întâi un avans, apoi diferența rămasă.

Scandal în ziua audierii lui Florin Barbu pentru Ministerul Agriculturii

În ziua de 19 octombrie a avut loc un schimb dur de replici între candidatul PSD și deputatul Adrian Cozma, la audierea lui Florin Barbu pentru Ministerul Agriculturii. Discuțiile au vizat subvențiile pentru stuf, producătorii de lapte și promisiunea motorinei la aproximativ 4 lei pe litru pentru fermieri.

Adrian Cozma i-a reproșat lui Florin Barbu că, după 9 ani în Ministerul Agriculturii, inclusiv ca ministru, numele său este legat de controverse privind subvențiile pentru stuf și sprijinul financiar acordat familiei lui Paul Stănescu. Apoi, Adrian Cozma l-a întrebat pe Florin Barbu cât ar costa anual acordarea motorinei la aproximativ 4 lei pe litru pentru fermieri, fără acciză și TVA, și dacă măsura va fi inclusă în bugetul pentru 2027. Apoi, a revenit asupra acuzațiilor privind subvențiile pentru stuf.

„Fermierii au nevoie de soluții, nu de circ. S-au săturat de circul realizat în cele 6 luni. V-am explicat, mergeți pe actul normativ, aprobat de către Curtea Constituțională, promulgat de președintele dvs., domnul Iohannis, care a trimis actul normativ la Curtea Constituțională și a promulgat acea lege. Nu s-a plătit niciun ban pe stuf de la Ministerul Agriculturii. Nu mai mințiți, înțelegeți?”, a declarat Florin Barbu.

Florin Barbu a afirmat că măsura privind motorina pentru fermieri se bazează pe o lege adoptată de Parlament și pe o directivă europeană. Apoi, disputa a continuat pe tema situației producătorilor de lapte. Întregul schimb de replici poate fi urmărit AICI.

Vă reamintim că membrii comisiilor de specialitate au avizat nominalizarea lui Barbu pentru portofoliul de la Agricultură. A obținut 18 voturi „pentru”, 12 voturi „împotrivă”.

Sursă foto: Mediafax Foto
Sursă video: Facebook Florin Barbu

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