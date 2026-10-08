Șoferul TIR-ului care s-a izbit de o benzinărie pe Valea Oltului consumase băuturi alcoolice. A fost deschis dosar penal

Șoferul turc care a provocat accidentul marți, 6 octombrie, pe Valea Oltului era sub influența alcoolului și s-a ales cu un dosar penal. Bărbatul de 58 de ani a intrat pe contrasens și a lovit apoi o pompă de la o benzinărie. Pentru siguranța oamenilor, autoritățile au evacuat zona pe o rază de 200 de metri de la locul accidentului. Șoferul rămăsese blocat în cabina TIR-ului și apoi a fost transportat în stare gravă la spital.

Bărbatul care s-a ibzit de o benzinărie pe Valea Oltului consumase băuturi alcoolice

Șoferul de origine turcă care a intrat într-o benzinărie pe DN 7, la ieșirea din Călimănești și traficul a fost blocat pentru câteva ore. Purtătorul de cuvânt al IPJ Vâlcea a relatat că bărbatul de 58 de ani ar fi pierdut controlul camionului, ar fi lovit mai multe elemente de pe marginea drumului și, în cele din urmă, s-ar fi oprit într-o pompă de alimentare cu carburant. În urma accidentului, bărbatul a fost rănit și dus la spital.

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„Din verificările efectuate de polițiști, s-a stabilit că bărbatul de 58 de ani, aflat la volanul unui autocamion, ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare, ar fi acroșat mai multe elemente de infrastructură rutieră, iar ulterior ar fi intrat în coliziune cu o pompă de alimentare cu carburant din incinta unei stații de alimentare. În urma evenimentului rutier, conducătorul autocamionului a fost rănit și transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale”, a relatat purtătorul de cuvânt al IPJ Vâlcea, Eduard Văduva.

Pe numele bărbatului s-a deschis un dosar penal

Ulterior, după testarea cu aparatul etilometru s-a găsit o alcoolemie de 0,93 mg/l alcool pur în aerul expirat. Pe numele acestuia s-a întocmit un dosar penal atât pentru vătămare din culpă, cât și pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe.

„La unitatea medicală, bărbatul a fost testat cu aparatul etilometru, rezultatul indicând o concentrație de 0,93 mg/l alcool pur în aerul expirat’, a precizat purtătorul de cuvânt al IPJ Vâlcea, Eduard Văduva”, a relatat purtătorul de cuvânt al IPJ Vâlcea.

La fața locului au intervenit mai multe echipaje de pompieri

Accidentul s-a produs marți, 6 octombrie, după amiază, la intersecția DN 7 cu centura orașului Călimănești.La fața locului au intervenit mai mulți polițiști și pompieri militari din cadrul Detașamentului de Pompieri Râmnicu Vâlcea, cu o autospecială de stingere, una de descarcerare, o autospecială destinată intervențiilor în situații cu risc chimic, biologic, radiologic sau nuclear și o ambulanță.

Zona a fost evacuată pe o rază de 200 de metri

În aceste condiții, traficul a fost blocat pentru a permite echipajelor ISU să intervină în siguranță. Pentru siguranța populației, autoritățile au evacuat oamenii pe o rază de 200 de metri.