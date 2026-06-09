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Fritz vs. Simonis, dispută politico-vestimentară: „Poate, totuși, are dreptate domnul Simonis, oamenii pot să deosebească politicienii după pantofi”

Fritz vs. Simonis, dispută politico-vestimentară: „Poate, totuși, are dreptate domnul Simonis, oamenii pot să deosebească politicienii după pantofi”
Fritz vs. Simonis, dispută politico-vestimentară
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Dominic Fritz, primarul orașului Timișoara, și Alfred Simonis, președintele Consiliului Județean Timiș, au dus disputa USR-PSD la un nou nivel, politico-vestimentar. Edilul de pe Bega îi răspunde șefului CJ, după ultimele „înțepături” ale social-democratului.

Într-o postare pe pagina personală de Facebook, Dominic Fritz vine cu replica pentru Alfred Simonis.

Fritz: „Am crescut cu 7 frați”

Am citit că președintele PSD Timiș, Alfred Simonis, a criticat într-un podcast cum mă îmbrac eu și alți colegi USR. Cică în politică trebuie să ai «un pic de calitate și știl vestimentar cum arată un om elegant care vrea să pretindă că e om politic. Și când mergi în occident foarte mult contează eticheta asta». Apoi, despre mine și useriștii mei: «Îi vezi pe ei cu galoșii în picioare și îți dai seama că așa arată și orașul».

Am pus tot citatul ca să nu spuneți că a vrut să zică altceva”, își începe mesajul Fritz.

Mai departe, primarul Timișoarei vorbește despre copilăria grea pe care a avut-o, „la fel ca milioane de români”:

Am crescut cu 7 frați. La fel ca milioane de români am purtat hainele fratelui mai mare. Părinții ne-au explicat de mic copil că vor investi toți banii în educația noastră, nu în haine scumpe. Așa că niciodată nu simțeam nevoia să fiu validat de cei din jur prin admirația lor pentru cum mă îmbrac. Iar tachinările din liceu că nu purtam blugi de marcă m-au lăsat rece.

„Port o singură pereche de pantofi până când se strică”

Până azi nu prea am răbdare să merg la cumpărături de haine. De obicei port o singură pereche de pantofi până când se strică. Singura problemă pe care o am cu niște tricouri păstrate încă din studenție este că nu mai încap în ele.

Am aflat târziu că există o specie de politicieni români, preponderent la PSD, care se mândresc că au pantofi care costă cât trei salarii minime. Care au ceasuri la preț de apartament pe care le compară la chefuri de partid. Politicieni cu școală puțină și bani inexplicabil de mulți, pe care pare că îi țin în cutiile acelor pantofi eleganți.

M-ar amuza faptul că această categorie de politicieni chiar crede că «valorile occidentale» se referă la valoarea hainelor. Dar când mă gândesc de unde vin banii pentru afișata eleganță socialistă, îmi trece amuzamentul.

Poate totuși are dreptate domnul Simonis: oamenii pot să deosebească politicienii după pantofi”.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Dominic Fritz, după consultările cu premierul desemnat: „Am înțeles că dacă pică guvernul Tomac, atunci a doua propunere ar fi tot un tehnocrat”

Refuzat de PNL și USR, Guvernul Tomac depinde de voturile PSD, UDMR și ale minorităților. De unde ar mai putea primi susținere

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