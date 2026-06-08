Dominic Fritz, după consultările cu premierul desemnat: „Am înțeles că dacă pică guvernul Tomac, atunci a doua propunere ar fi tot un tehnocrat”

Președintele USR, Dominic Frtiz, a declarat luni, după consultările cu premierul desemnat, Eugen Tomac, că în cazul în care acesta nu ar obține votul de încredere din Parlament, președintele Nicușor Dan va veni cu o nouă propunere de tehnocrat. Oficialul a subliniat că USR nu va vota sub nicio formă un guvern care va fi un „paravan pentru PSD”.

„Aşa am înţeles, că asta este planul, dacă pică guvernul Tomac, atunci a doua propunere ar fi tot un tehnocrat. Aşa am înţeles eu, cel puţin”, a declarat Fritz, după consultările cu premierul desemnat.

Fritz: „Nu vom putea gira un guvern care este un paravan pentru PSD”

De asemenea, liderul USR a vorbit și despre pretențiile formațiunii politice pe care o conduce pentru a-o acorda un vot de încredere lui Eugen Tomac. Dominic Fritz a puncat că nu va vota sub nicio formă un guvern care va fi un „paravan PSD”.

„Momentan vedem că avem în realitate această majoritate PSD-AUR și cu siguranță nu vom putea gira un guvern care este un paravan pentru ca PSD să continuă să pune frâne la reformele necesare”, a subliniat liderul USR.

Ce a spus liderul USR despre un guvern susținut de PSD

Dominic Fritz a vorbit și despre posibilitatea întoarcerii la urne și a amintit că forțele de dreapta nu dețin singure majoritatea în Parlament. În plus, președintele USR și-a exprimat rezervele față de ideea unui guvern susținut de PSD.

„Noi am mai spus-o, noi nu ne temem nici de alegeri anticipate. Dacă nu putem rezolva această ecuație, atunci putem să ne întoarcem și la popor. Trebuie să constatăm că USR, PNL-UDMR, de exemplu, nu au o majoritate, „Nu cred că un guvern PSD ar fi sănătos pentru această țară. Tocmai de aceea, întrebarea noastră este ce de fapt este un guvern tehnocrat. Sunt câteva nume acolo (n.r. – propunerile de miniștri) unde avem, desigur, multe întrebări”, a mai declarat liderul USR.

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