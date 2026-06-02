Gabriela Firea, conferință la Parlamentul European. Medicii și politicienii caută soluții pentru scăderea natalității și îmbătrânirea populației

Europarlamentarul Gabriela Firea a găzduit la Parlamentul European conferința internațională „Sănătatea la răscruce”. La eveniment au participat oficiali europeni și medici specialiști în oncologie, fertilitate și demografie. Scopul întâlnirii a fost găsirea unor soluții pentru două probleme mari ale Europei: scăderea demografiei și îmbătrânirea rapidă a populației.

Principalele teme de discuție au fost ajutorul financiar pentru cuplurile care nu pot avea copii și accesul mai ușor al femeilor la tratamente noi împotriva cancerului ovarian sau mamar. Participanții au explicat că medicina a evoluat și există tratamente moderne, dar mulți oameni nu-și permit aceste proceduri din cauza costurilor prea mari.

Lipsa fondurilor, principala problemă

Gabriela Firea a explicat dificultățile cu care se confruntă familiile din România și a cerut o intervenție directă la nivelul Uniunii Europene.

„Există tratamente inovatoare, specialiști avem, sunt câțiva și în sală, dar există o barieră financiară. Ne dorim un fond sau o axă, sau o prioritizare, pentru ca toate cuplurile cu acest diagnostic de infertilitate din România și din întreaga Europă, firește, aici sunt politici europene, să nu mai fie oprite să aibă copii, să-și întemeieze o familie numeroasă din cauza unei bariere financiare. Așteptăm un răspuns, sperăm pozitiv. Am venit cu argumente forte, spun eu.”

Lipsa tratamentelor inovative pentru femei

De asemenea, Firea a cerut măsuri pentru ca femeile din România să aibă acces la aceleași tratamente noi împotriva cancerului ca restul femeilor din Europa.

„În ceea ce privește, de asemenea, dorința noastră a tuturor ca și femeile din România, la fel ca toate cele din Europa, să aibă acces la tratamente inovative, la ultimele cercetări, în privința combaterii unor boli care sunt tăcute și care nu dau semnale și care distrug vieți și familii: cancerul ovarian, cancerul mamar, diferite tipuri de afecțiuni oncologice care vin ca un trăsnet nu doar pentru o femeie, ci și pentru copiii ei, atunci când există, bineînțeles pentru soți, pentru părinți, pentru prieteni.”

Ea a menționat că scrisoarea oficială trimisă anterior către Ursula von der Leyen, pe data de 15 mai, a fost semnată și de vicepreședintele Parlamentului European.

Alexandra Dobre: „Demografia și sănătatea nu au culoare politică”

La rândul său, Alexandra Dobre, fondatoarea Institutului Român pentru Îmbătrânire Activă, a vorbit despre transformările demografice profunde prin care trece Uniunea Europeană.

„Această realitate nu trebuie însă privită ca pe o criză inevitabilă, ci ca pe o provocare strategică la care Europa trebuie să răspundă prin viziune, solidaritate și investiții. Din acest motiv, mi-aș dori să existe un Pact European pentru Demografie sau măcar unul național, la care să aibă acces toată lumea, indiferent de culoare politică, pentru că demografia și sănătatea nu au culoare politică, nici una, nici cealaltă”.

Ea a explicat pe înțelesul tuturor că lipsa de activitate a bătrânilor duce direct la degradarea stării lor de sănătate.

„Atunci când seniorii noștri nu mai sunt activi, ei se decompensează. Așa apar bolile cronice cu care se confruntă, așa apar anxietățile, depresiile și multe alte probleme care îi afectează în mod direct”.

Mînzatu, intervenție prin videocall

Roxana Mînzatu, vicepreședinte executiv al Comisiei Europene, a intervenit prin videocall și a confirmat că Europa trece printr-o transformare demografică majoră, în care oamenii trăiesc mai mult, iar societățile și așteptările cetățenilor se schimbă.

„Însă această tranziție reprezintă și o oportunitate de a construi societăți mai reziliente. Cele mai sustenabile sisteme de sănătate sunt acelea care îi ajută pe oameni să rămână sănătoși, activi și independenți pentru o perioadă cât mai îndelungată. Acest lucru înseamnă investiții în prevenție, în stiluri de viață sănătoase și în accesul tuturor cetățenilor la servicii medicale. Îmbătrânirea activă înseamnă, de asemenea, participare și incluziune. Persoanele din generațiile mai în vârstă nu sunt doar beneficiare ale serviciilor de îngrijire. Ele sunt angajați, mentori, voluntari și contribuabili esențiali pentru economiile și comunitățile noastre”.

Victor Negrescu, statistici despre îmbătrânirea populației

Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, a adus în discuție statisticile oficiale pentru viitor:

„Dacă ne raportăm la datele privind anul 2050, și știți foarte bine acest lucru, o treime din populația Uniunii Europene va avea peste 60 de ani. Asta înseamnă că o treime din populația Uniunii Europene va avea nevoie de un sprijin suplimentar pentru a ne asigura, pe de o parte, că viața de zi cu zi a cetățenilor nu se schimbă în mod negativ și, în special, că aceștia pot continua să rămână activi, în măsura în care își doresc acest lucru”.

Profesorul doctor Adrian Streinu-Cercel a amintit că directiva mai veche numită „sănătatea pentru toți” a rămas, din păcate, doar un ideal care nu a devenit realitate.

„În acest context, există un concept care a fost introdus recent, care cumulează toți poluanții pe care îi întâlnim în mediul nostru și care, în timp, ajung să ne afecteze organismul. Și atunci nu mai vorbim de o îmbătrânire sănătoasă, ci de o îmbătrânire nesănătoasă”.

Bolile rare cele mai frecvente

Doctorul a atras atenția și asupra bolilor rare, care afectează familii întregi, și a cerut dezvoltarea editării genetice și a noilor tehnologii farmaceutice în statele membre.

„Aceasta va fi medicina de mâine. Dacă nu o dezvoltăm noi acum, o vor face alții”.

În privința natalității scăzute, Adrian Streinu-Cercel a arătat că motivul principal este „conflictul dintre carieră și natalitate. În prezent, mulți aleg să își construiască mai întâi cariera”.

La finalul conferinței organizate de Gabriela Firea, s-a lansat un apel la acțiune. Toate propunerile tehnice și recomandările făcute de medicii oncologi și ginecologi în timpul panelurilor vor fi strânse la un loc pentru a fi folosite în crearea noilor strategii și legi medicale la nivel european.

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