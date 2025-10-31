Health EU Summit 2025: „De la dialog și planuri, la implementarea concretă a măsurilor pentru sustenabilitatea sistemului de sănătate”

Reprezentanți la cel mai înalt nivel ai administrației de la București, reprezentanți ai industriei medicale și ai organizațiilor de pacienți au luat parte la evenimentul Europa Connect – Health EU Summit 2025, comunicat de Gândul, care a adus în prim-plan teme precum sustenabilitatea sistemelor de sănătate, accesul la inovație, bolile rare și cardiovasculare, precum și necesitatea unei guvernanțe transparente în domeniul medical.

În deschiderea evenimentului, ministrul Alexandru Rogobete a transmis un mesaj clar: reforma reală în sănătate începe cu un parteneriat solid între stat, industrie, pacienți și profesioniști.

„O problemă trebuie mai întâi identificată și recunoscută, pentru a fi rezolvată. Degeaba tratăm doar efectele. Este esențial să lucrăm împreună, într-un cadru predictibil și transparent”, a declarat ministrul.

Oficialul a vorbit despre nevoia unui sistem centrat pe pacient, care să se bazeze pe prevenție, echitate și pe o utilizare mai eficientă a resurselor.

„Trebuie să punem în practică măsura concretă din lege: plata spitalelor în funcție de performanță. Nu va fi ușor de implementat, dar este esențială pentru eficientizarea sistemului”, a declarat la rândul său Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, Horațiu Moldovan.

„Nu mai tolerăm risipa în spitalele care internează doar ca să aibă activitate. Avem aproximativ 300 de spitale de categoria trei, patru și cinci, și trebuie să ne întrebăm ce fac aceste spitale, care este aportul lor real pentru pacient”, a punctat Moldovan.

La rândul său, fostul președinte al Comisiei ITRE din Parlamenul European și actual membru Management Board al Agenției Europene a Medicamentului (EMA) a avertizat asupra riscurilor bugetare și cere menținerea investițiilor în sănătate și accesul pacienților la terapii inovatoare.

„E posibil să fie nevoie de măsuri mai dure, dar trebuie să păstrăm echilibrul în sistemul de sănătate”, a declarat Bușoi.

De la planuri la implementare concretă

Reprezentanții industriei farmaceutice au subliniat că România deține toate premisele pentru a deveni un model regional, dar are nevoie de viteză în aplicarea planurilor deja existente.

„România poate fi un exemplu european în abordarea bolilor rare și cardiovasculare. Avem strategii și programe, însă trebuie să trecem rapid la implementare – cu screening, trasee clare pentru pacienți și acces real la terapii inovatoare”, a declarat Raluca Simbotin, de la MSD România.

În același spirit, Gheorghe Bulat, reprezentantul B. Braun România, a insistat pe rolul dialogului deschis și al transparenței în construcția unui sistem medical modern: „Transparența este cheia unui dialog constructiv. Doar așa putem avea soluții echitabile, sustenabile și eficiente”.

Summitul Health EU 2025 – Europa Connect de la București a reconfirmat că România este pregătită să joace un rol activ în conturarea politicilor europene de sănătate.

Mesajul principal transmis de participanți a fost unanim: doar prin colaborare, transparență și implementare consecventă, sistemul de sănătate românesc poate trece de la reacție la prevenție și de la planuri la performanță.

„Sănătatea europeană se construiește în fiecare stat membru. Iar România are șansa să devină exemplu, nu excepție”, a concluzionat Cristian Bușoi, la finalul evenimentului.

HEALTH EU SUMMIT 2025, ediția a treia a evenimentului din seria „Europa Connect”, comunicat de Gândul i-a avut parteneri pe:

* MSD

* Sanador

* Regina Maria

* B Braun

* Roche România

* Medicover

* Astra Zeneca

RECOMANDARA AUTORULUI:

Alexandru Rogobete, la HEALTH EU SUMMIT 2025: „O problemă trebuie identificată și recunoscută pentru a fi rezolvată. Degeaba tratăm doar efectele”

Horațiu Moldovan, la HEALTH EU SUMMIT 2025: „Eficientizarea este cuvântul-cheie. Vom plăti spitalele după performanță, nu după inerție”

Cristian Bușoi, la Health Summit 2025: „Anul 2026 va fi cel mai dificil pentru bugetul României. Reducerea cheltuielilor nu trebuie să însemne restricționarea accesului pacienților”