Prima pagină » EXCLUSIV » Health EU Summit 2025: „De la dialog și planuri, la implementarea concretă a măsurilor pentru sustenabilitatea sistemului de sănătate”

Health EU Summit 2025: „De la dialog și planuri, la implementarea concretă a măsurilor pentru sustenabilitatea sistemului de sănătate”

Bogdan PavelOana Zvobodă
31 oct. 2025, 12:38, EXCLUSIV
Health EU Summit 2025:
Galerie Foto 12
Health EU Summit 2025

Reprezentanți la cel mai înalt nivel ai administrației de la București, reprezentanți ai industriei medicale și ai organizațiilor de pacienți au luat parte la evenimentul Europa Connect – Health EU Summit 2025, comunicat de Gândul, care a adus în prim-plan teme precum sustenabilitatea sistemelor de sănătate, accesul la inovație, bolile rare și cardiovasculare, precum și necesitatea unei guvernanțe transparente în domeniul medical.

Vezi galeria foto
12 poze

În deschiderea evenimentului, ministrul Alexandru Rogobete a transmis un mesaj clar: reforma reală în sănătate începe cu un parteneriat solid între stat, industrie, pacienți și profesioniști.

„O problemă trebuie mai întâi identificată și recunoscută, pentru a fi rezolvată. Degeaba tratăm doar efectele. Este esențial să lucrăm împreună, într-un cadru predictibil și transparent”, a declarat ministrul.

Oficialul a vorbit despre nevoia unui sistem centrat pe pacient, care să se bazeze pe prevenție, echitate și pe o utilizare mai eficientă a resurselor.

„Trebuie să punem în practică măsura concretă din lege: plata spitalelor în funcție de performanță. Nu va fi ușor de implementat, dar este esențială pentru eficientizarea sistemului”, a declarat la rândul său Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, Horațiu Moldovan.

Health EU Summit 2025

„Nu mai tolerăm risipa în spitalele care internează doar ca să aibă activitate. Avem aproximativ 300 de spitale de categoria trei, patru și cinci, și trebuie să ne întrebăm ce fac aceste spitale, care este aportul lor real pentru pacient”, a punctat Moldovan.

La rândul său, fostul președinte al Comisiei ITRE din Parlamenul European și actual membru Management Board al Agenției Europene a Medicamentului (EMA) a avertizat asupra riscurilor bugetare și cere menținerea investițiilor în sănătate și accesul pacienților la terapii inovatoare.

„E posibil să fie nevoie de măsuri mai dure, dar trebuie să păstrăm echilibrul în sistemul de sănătate”, a declarat Bușoi.

De la planuri la implementare concretă

Reprezentanții industriei farmaceutice au subliniat că România deține toate premisele pentru a deveni un model regional, dar are nevoie de viteză în aplicarea planurilor deja existente.

„România poate fi un exemplu european în abordarea bolilor rare și cardiovasculare. Avem strategii și programe, însă trebuie să trecem rapid la implementare – cu screening, trasee clare pentru pacienți și acces real la terapii inovatoare”, a declarat Raluca Simbotin, de la MSD România.

Health EU Summit 2025

Health EU Summit 2025

În același spirit, Gheorghe Bulat, reprezentantul B. Braun România, a insistat pe rolul dialogului deschis și al transparenței în construcția unui sistem medical modern: „Transparența este cheia unui dialog constructiv. Doar așa putem avea soluții echitabile, sustenabile și eficiente”.

Summitul Health EU 2025 – Europa Connect de la București a reconfirmat că România este pregătită să joace un rol activ în conturarea politicilor europene de sănătate.

Mesajul principal transmis de participanți a fost unanim: doar prin colaborare, transparență și implementare consecventă, sistemul de sănătate românesc poate trece de la reacție la prevenție și de la planuri la performanță.

„Sănătatea europeană se construiește în fiecare stat membru. Iar România are șansa să devină exemplu, nu excepție”, a concluzionat Cristian Bușoi, la finalul evenimentului.

HEALTH EU SUMMIT 2025, ediția a treia a evenimentului din seria „Europa Connect”, comunicat de Gândul i-a avut parteneri pe:
* MSD
* Sanador
* Regina Maria
* B Braun
* Roche România
* Medicover
* Astra Zeneca

RECOMANDARA AUTORULUI:

Alexandru Rogobete, la HEALTH EU SUMMIT 2025: „O problemă trebuie identificată și recunoscută pentru a fi rezolvată. Degeaba tratăm doar efectele”

Horațiu Moldovan, la HEALTH EU SUMMIT 2025: „Eficientizarea este cuvântul-cheie. Vom plăti spitalele după performanță, nu după inerție”

Cristian Bușoi, la Health Summit 2025: „Anul 2026 va fi cel mai dificil pentru bugetul României. Reducerea cheltuielilor nu trebuie să însemne restricționarea accesului pacienților”

Citește și

EXCLUSIV Incident cu repetiție la Metrou. O garnitură nouă a lovit o instalație de stingere în stația “Anghel Saligny”. Trenul era în probe pe Magistrala 3. Ce ar fi cauzat impactul și cât de grav a fost
05:00
Incident cu repetiție la Metrou. O garnitură nouă a lovit o instalație de stingere în stația “Anghel Saligny”. Trenul era în probe pe Magistrala 3. Ce ar fi cauzat impactul și cât de grav a fost
NEWS ALERT EXCLUSIV | MEGA-REȚEA de șpagă din interiorul ANAF destructurată astăzi de DNA! 5 capi din principala structură ANTIFRAUDĂ a României s-au turnat unii pe alții. Operațiuni de flagrant în „cascadă” făcute de procurori. Firmele implicate, folosite ca „momeală” de anchetatori ca să prindă rețeaua: „Dă-ne banii înapoi”
16:56
EXCLUSIV | MEGA-REȚEA de șpagă din interiorul ANAF destructurată astăzi de DNA! 5 capi din principala structură ANTIFRAUDĂ a României s-au turnat unii pe alții. Operațiuni de flagrant în „cascadă” făcute de procurori. Firmele implicate, folosite ca „momeală” de anchetatori ca să prindă rețeaua: „Dă-ne banii înapoi”
EXCLUSIV Angajații Televiziunii Publice au fost anunțați că serverul actual al instituției va fi înlocuit și operat de către Serviciul SECRET de Telecomunicații Speciale. Gândul publică mesajul conducerii TVR către angajați
14:44
Angajații Televiziunii Publice au fost anunțați că serverul actual al instituției va fi înlocuit și operat de către Serviciul SECRET de Telecomunicații Speciale. Gândul publică mesajul conducerii TVR către angajați
VIDEO EXCLUSIV Surpriza URIAȘĂ din Catedrala asediată. Enoriașii care au forțat intrarea au dat cu ochii de Ionuț Moșteanu și generalii săi, care se felicitau reciproc. Înăuntru era și Principele Radu
11:59
Surpriza URIAȘĂ din Catedrala asediată. Enoriașii care au forțat intrarea au dat cu ochii de Ionuț Moșteanu și generalii săi, care se felicitau reciproc. Înăuntru era și Principele Radu
DETALII EXCLUSIVE ANALIZA care ar putea face lumină în cazul decesului Ștefaniei Szabo, directorul medical al Spitalul Județean de Urgență Buzău. Zece persoane audiate după moartea doctoriței. Ipotezele anchetatorilor
10:21, 30 Oct 2025
ANALIZA care ar putea face lumină în cazul decesului Ștefaniei Szabo, directorul medical al Spitalul Județean de Urgență Buzău. Zece persoane audiate după moartea doctoriței. Ipotezele anchetatorilor
EXCLUSIV Din Palat, în subteran. Se caută birouri pentru conducerea Metrorex, în stații: „Doamna directoare Miclăuș o să lucreze și dânsa cu șobolanii”
06:00, 30 Oct 2025
Din Palat, în subteran. Se caută birouri pentru conducerea Metrorex, în stații: „Doamna directoare Miclăuș o să lucreze și dânsa cu șobolanii”
Mediafax
Orașul din România în care se montează LUMINILE de Crăciun. Când se vor aprinde
Digi24
VIDEO. Momentul în care jandarmii îl amendează cu 3,000 de lei pe organizatorul marșului de comemorare Colectiv
Cancan.ro
Colegul Ștefaniei Szabo a spus adevărul despre fiola de anestezic găsită lângă medic. Ce a declarat la audieri
Prosport.ro
FOTO. Alex Dobre și soția s-au oprit la bancomat: au scos un teanc de bani!
Adevarul
Un medic ar fi scos un anestezic fără acte, din farmacia spitalului, pentru Ștefania Szabo. Declarații contradictorii la audieri
Mediafax
Inspectorul General al Jandarmeriei, REACȚIE după incidentul de la comemorarea victimelor de la COLECTIV
Click
Avertismentul psihologului Radu Leca, după ce Alex Ciucu și-a acuzat foștii socri de eșecul căsniciei cu Alina Sorescu: „Cine doarme între doi părinți se trezește fără partener”
Digi24
Putin poartă din nou haine militare: Ar putea exista trei motive pentru asta
Cancan.ro
Mesajul găsit în telefonul medicului Ștefania Szabo ridică mari semne de întrebare. Poate confirma una dintre ipotezele triste vehiculate
Ce se întâmplă doctore
Imagini incendiare! Vedeta a făcut furori în bikini! Nici nu zici că are 44 de ani
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Rușii se joacă din nou cu mințile fanilor Dacia! Așa ar putea arăta noul Sandero
Descopera.ro
O cometă a început să trimită semnale radio Pământului
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Medicul către Bulă: – 120 de lei pilula, dacă faceți amor cu soția. Și 80 de lei, dacă faceți cu amanta
Descopera.ro
Obiceiul din tinerețe care scade riscul de calcifiere arterială
VIDEO Lia Olguța Vasilescu intervine în scandalul numirii vicepremierului ONG-ist Oana Gheorghiu și contraatacă: Ia te uită! Craiova chiar are un spital nou. Vicepremierul lui Bolojan, cunoscută după ce a construit un spital din donații
12:54
Lia Olguța Vasilescu intervine în scandalul numirii vicepremierului ONG-ist Oana Gheorghiu și contraatacă: Ia te uită! Craiova chiar are un spital nou. Vicepremierul lui Bolojan, cunoscută după ce a construit un spital din donații
EXCLUSIV Serialul “Las Fierbinți” pare că a devenit tribuna de propagandă pentru Ilie Bolojan și pentru Guvern. Abundă în reclame și ode. Înainte era „pe vorbe”, acum este „pe fapte”. „Mie-mi place de Bolojan, că e bizon”. „Face ceea ce zice, le-a dat ordin să slujească cetățeanul”. Românii, îndemnați să-și taie salariul pe 1 an, precum Robi-Polițistul, să fie mulțumit Bolojan
12:49
Serialul “Las Fierbinți” pare că a devenit tribuna de propagandă pentru Ilie Bolojan și pentru Guvern. Abundă în reclame și ode. Înainte era „pe vorbe”, acum este „pe fapte”. „Mie-mi place de Bolojan, că e bizon”. „Face ceea ce zice, le-a dat ordin să slujească cetățeanul”. Românii, îndemnați să-și taie salariul pe 1 an, precum Robi-Polițistul, să fie mulțumit Bolojan
ADMINISTRAȚIE Metroul va fi extins către Mogoșoaia. Un kilometru de linie va costa 85 de milioane de euro
12:41
Metroul va fi extins către Mogoșoaia. Un kilometru de linie va costa 85 de milioane de euro
ECONOMIE Data exactă când vor fi livrate alocațiile pe card sau prin mandat poștal, în noiembrie 2025
12:25
Data exactă când vor fi livrate alocațiile pe card sau prin mandat poștal, în noiembrie 2025
EXTERNE A plecat să caute râme și a găsit o comoară. Ce a descoperit un pescar din Suedia
12:18
A plecat să caute râme și a găsit o comoară. Ce a descoperit un pescar din Suedia
VIDEO Sediul central al partidului AUR a fost VANDALIZAT peste noapte. Cum a răspuns formațiunea la mesajele agresive scrise pe clădire
12:13
Sediul central al partidului AUR a fost VANDALIZAT peste noapte. Cum a răspuns formațiunea la mesajele agresive scrise pe clădire