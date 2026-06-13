George Copos a amenințat că închide afacerile pe care le are pe Tâmpa dacă nu primește acces auto. Primarul din Brașov: „A exagerat”

George Copos (73 de ani) a amenințat că închide afacerile pe care le are pe Tâmpa dacă nu primește acces auto până în vârful muntelui. Vă reamintim că în data de 11 iunie 2026, DJM Brașov a emis o autorizație de mediu pentru funcţionarea Restaurantului Panoramic de pe Tâmpa. Prin intermediul autorizației, sunt permise aprovizionarea cu marfă și transportul deşeurilor cu telecabina, în afara orelor de funcţionare a instalaţiei de transport pe cablu. Recent, a venit și o reacție din partea primarului din Brașov. Toate detaliile se găsesc mai jos, în articol.

Afirmațiile că poate să dispună închierea afacerilor pe care le are pe Muntele Tâmpa au apărut încă de luna trecută, când Garda Forestieră a închis accesul auto. De la ce a pornit, însă, întreaga situație? O serie de organizații civice și mai mulți brașoveni au reclamat faptul că drumul utilizat pentru lucrările de modernizare a restaurantului Panoramic și a telecabinei este deschis circulației. De altfel, autoturismele companiilor din grupul Ana Holding circulă cu regularitate pe drumul respectiv. Mai multe informații se găsesc AICI.

Situația a escaladat, însă. La câteva zile distanță, în presă avea să apară informația potrivit căreia restaurantul Panoramic de pe Tâmpa a fost amendat pentru lipsa autorizației de mediu. Localul cu vedere asupra orașului a fost sancționat de Garda de Mediu Brașov. Se constatase că localul funcționa fără să aibă o autorizație de mediu. Vezi AICI ce a declarat Mircea Paraschiv, comisarul-șef al Gărzii de Mediu Brașov.

În lipsa accesului auto, George Copos amenință că închide afacerile pe care le are pe Tâmpa

Într-o reacție pentru HotNews, omul de afaceri George Copos a declarat că drumul este esențial pentru aprovizionarea restaurantului și transportul deșeurilor. Acesta a avertizat că, în lipsa accesului auto, ar putea fi nevoit să închidă atât restaurantul, cât și telecabina.

„Închidem totul și cu asta am terminat. Dacă închidem, nu mai plătim impozite, nu mai ținem 100 de angajați, nu mai plătim taxe, nu se mai bucură lumea de investiție. V-ați urca într-o telecabină cu care am dus gunoiul? Spuneți-mi! E total incorect. Oricine ar spune asta, e total incorect, nedrept, rușinos”, a spus George Copos.

Reacția primarului din Brașov

Situația nu a ajuns la final. În cursul zilei de joi, 11 iunie, Direcția Județeană de Mediu Brașov a emis autorizația de mediu pentru restaurantul controlat de omul de afaceri. Pentru obținerea autorizației de mediu, Ana Hotels depusese cererea abia pe 13 mai 2026. Deși localul a fost deschis în toamna lui 2025, după ce a fost renovat. Primarul din Brașov, George Scripcaru, precizase că drumul respectiv ar fi fost folosit în mod abuziv. Primarul a anunțat că Regia Locală a Pădurilor Kronstadt va supraveghea accesul auto în rezervația Tâmpa. Circulația cu mașina pe munte va fi permisă doar în cazuri excepționale, a precizat edilul.

„Ana Panoramic a exagerat și a gândit că, dacă a utilizat calea de acces pentru șantier, acum poate să continue la fel. Nu. Acel drum tehnic, cale de acces pentru acel obiectiv, pentru că așa este în documentații, a putut fi utilizat doar pentru etapa de șantier. Dar nu mai poate fi utilizat astăzi, pentru că necesitatea nu mai este aceeași”, a declarat George Scripcaru la Radio România Brașov.

Sursă foto: Mediafax Foto/Gândul