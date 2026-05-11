De unde a pornit scandalul în urma căruia George Copos amenință cu închiderea telecabinei de pe Tâmpa și a restaurantului Panoramic. Un USR-ist se află în spatele plângerii depuse împotriva omului de afaceri

Scandalul privind accesul auto pe Muntele Tâmpa, arie naturală protejată din Brașov, a escaladat în ultimele zile. După ce Garda Forestieră a închis drumul, omul de afaceri George Copos a anunțat că va ajunge să pună lacătul pe telecabina de pe Tâmpa și restaurantul Panoramic.

La mijloc stă decizia de blocare a circulației autovehiculelor pe drumul care urcă spre vârful muntelui.

Cine l-a reclamat pe Copos

Totul a început după ce o serie de organizații civice și mai mulți brașoveni au reclamat faptul că drumul folosit la început pentru lucrările de modernizare a restaurantului Panoramic și a telecabinei este în continuare deschis circulației. Iar mașinile companiilor din grupul Ana Holding, controlat de George Copos, circulă cu regularitate pe acolo.

Deloc surprinzător, având în vedere istoricul formațiunii politice, plângerea oficială care a dus la intervenția autorităților a fost depusă de un consilier local din partea USR. Alexandru Gheorghe este cel care a sesizat Garda Forestieră. El a reclamat utilizarea excesivă a drumului de pe Tâmpa, în condițiile în care zona este rezervație naturală. Acolo, susține acesta, accesul auto ar trebui permis doar vehiculelor de intervenție.

„În 8 aprilie am sesizat Garda Forestieră cu privire la utilizarea excesivă a drumului de pe Tâmpa, iar astăzi inspectorul general George Gârbacea și echipa de la Garda Forestieră Brașov s-au deplasat la fața locului și au dispus măsura închiderii drumului, cu acces permis exclusiv instituțiilor de intervenție.

Surpriza a fost că, fix în timpul controlului, pe drum circula un autoturism care transporta muncitori. După cum arătau și după sculele pe care le aveau asupra lor, aceștia ar fi putut foarte bine să urce cu telecabina. Este încă o dovadă clară că drumul nu este folosit doar în situații excepționale, ci în mod abuziv și nejustificat”, a scris Alexandru Gheorghe pe pagina sa de Facebook.

În paralel, ONG-ul „Asociația Scut pentru Spații Verzi” a lansat petiția „Fără mașini pe Tâmpa”. Peste 3200 de oameni au semnat, reclamând că mașinile lui Copos afectează habitatul natural și speciile protejate din zonă.

Soluția găsită de ONG-iști: aprovizionarea cu marfă a restaurantului să se facă folosind telecabina!

Vineri, în urma sesizărilor primite de la consilierul USR, inspectorul general al Gărzii Forestiere, George Gârbacea, s-a deplasat la fața locului și a dispus închiderea accesului auto pe drum, cu excepția instituțiilor de intervenție.

De fapt, măsura închiderii drumului ar trebui să-i revină Regiei Publice Locale a Pădurilor (RPLP) Kronstadt). Tot cei de la RPLP Kronstadt au obligația de a veghea respectarea interdicției.

Copos amenință cu închiderea telecabinei de pe Tâmpa

De partea cealaltă, George Copos susține că drumul folosit este esențial pentru funcționarea restaurantului și a telecabinei. El amintește investițiile uriașe făcute în cele două obiective, care depășesc suma de 21 de milioane de euro.

În opinia sa, drumul este necesar pentru aprovizionare cu marfă și evacuarea deșeurilor. Copos insistă asupra faptului că toate lucrările s-au făcut având autorizațiile necesare și cu acordul instituțiilor locale.

„Eu pot să spun doar că am investit acolo peste 21 de milioane de euro în cele două obiective: restaurantul Panoramic, care a fost părăsit în ultimii 20 de ani, și în telecabina Tâmpa. Deci, am plătit 21 de milioane.

Doi: avem toate autorizațiile care sunt necesare conform legislației pentru a face acea investiție. Inclusiv am avut acordul tuturor instituțiilor din Brașov pentru a repara drumul și a-l folosi în consecință pentru mașinile de salvare, pentru mașinile de pompieri și pentru a face de două ori în 24 de ore aprovizionarea Panoramicului.

Noi putem foarte bine să închidem totul, pentru că încă aducem bani de acasă, și cu asta am terminat.

V-ați urca într-o telecabină cu care am dus gunoiul?

Păi, spuneți-mi și mie cum duci gunoiul de acolo, cum aduci pompierii dacă ai nevoie, cum aduci Salvarea?

A fost un drum de șantier construit acum 55 de ani sau 60 de ani și e normal să poți să-l folosești de două ori pe zi pentru a duce gunoiul de acolo și pentru a fi folosit de Salvare dacă este cazul sau de mașina de pompieri. El nu este nici măcar drum forestier, este drum de șantier, așa a fost făcut. Deci lucrurile sunt foarte clare.

Dacă vrem să facem ceva în țara asta… Sau depinde ce vrem: vrem să blocăm și să trimitem acasă 100 de oameni pentru care noi plătim impozite, plătim taxe, plătim salarii, plătim TVA și așa mai departe. Sau stăm să ne uităm și nu facem nimic în România.

Închidem totul și cu asta am terminat. Dacă închidem, nu mai plătim impozite, nu mai ținem 100 de angajați, nu mai plătim taxe, nu se mai bucură lumea de investiție. Pentru mine, lucrurile sunt foarte simple. Grupul Ana este un grup foarte mare, foarte puternic, așa că vom face lucrul acesta”, a declarat George Copos, potrivit profit.ro.

Istoria telecabinei și a restaurantului Panoramic

Restaurantul Panoramic și telecabina de pe Tâmpa au fost modernizate în perioada 2024-2025. Investiția a depășit 21 de milioane de euro. În timpul lucrărilor, echipa de muncitori a folosit un drum care urcă din Răcădău (în spatele Tâmpei) spre vârful muntelui. Problema este că respectivul drum era încadrat ca fiind traseu turistic.

După terminarea lucrărilor, în toamna lui 2025, angajații holdingului „Ana” au continuat să folosească drumul pentru aprovizionarea și evacuarea deșeurilor de la restaurantul Panoramic.

Telecabina Tâmpa a fost inaugurată în 1970, iar restaurantul Panoramic s-a deschis în 1975. Ambele sunt considerate în prezent două dintre cele mai cunoscute obiective turistice din Brașov.

