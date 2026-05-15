Prima pagină » Actualitate » Restaurantul Panoramic de pe Tâmpa, amendat pentru lipsa autorizației de mediu. Conflictul dintre George Copos și autorități se adâncește

Restaurantul Panoramic de pe Tâmpa, amendat pentru lipsa autorizației de mediu. Conflictul dintre George Copos și autorități se adâncește

Restaurantul Panoramic de pe Tâmpa, amendat pentru lipsa autorizației de mediu. Conflictul dintre George Copos și autorități se adâncește
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News

Garda de Mediu Brașov a sancționat restaurantul Panoramic, deținut de omul de afaceri George Copos, după ce inspectorii au constatat că localul funcționează fără autorizație de mediu. Situația reaprinde disputa legată de accesul auto de pe Muntele Tâmpa, zona protejată inclusă în rețeaua Natura 2000.

Restauranul lui George Copos, amendat pentru lipsa autorizației de mediu

Restaurantul Panoramis, redeschis recent după ample lucrări de renovare, a fost amendat de Garda de Mediu Brașov pentru lipsa autorizației necesare pentru funcționare. Potrivit comisarului-șef al Gărzii de Mediu Brașov, Mircea Paraschiv, controlul a fost efectuat în urma mai multor sesizări primite de instituție.

„După ce am primit mai multe sesizări, am demarat săptămâna trecută un control, în urma căruia am constatat că nu există autorizație de mediu pentru funcționarea restaurantului”, a spus Mircea Paraschiv, comisar-șef al Gărzii de Mediu Brașov, pentru HotNews.

Informația privind sancțiunea a fost publicată inițial de organizația Scut pentru spații verzi, care a susținut că amenda aplicată este de 40.000 de lei. Șeful Gărzii de Mediu nu a confirmat însă valoarea sancțiunii.

Conform acesta, societatea avea doar autorizație de construcție de la primărie pentru renovări, fără autorizație de funcționare din partea instituțiilor de mediu.

Autorizația de mediu, depusă după control

Reprezentanții restaurantului au depus documentația pentru obținerea autorizației de mediu în cursul acestei săptămâni.

Firma a depus solicitarea și documentația pentru a primi autorizația de mediu zilele trecute. Urmează ca Direcția Județeană de Mediu și Regia Pădurilor Kronstadt să analizeze aceste documente și să ia o decizie, inclusiv în ceea ce privește utilizarea drumului de acces pe Tâmpa”, a adăugat Paraschiv.

Publicația locală Bună Ziua Brașov a relatat că solicitarea pentru obținerea autorizației a fost depusă miercuri, 13 mai.

Muntele Tâmpa este o arie protejată și o rezervație de interes național, parte din rețeaua Natura 2000. Regulamentul sitului interzice explicit accesul auto, cu excepția situațiilor de urgență.

Garda de Mediu a restricționat anterior circulația pe drumul de acces după apariția unor imagini cu mașini care urcau către restaurant.

Disputa privind accesul auto

Controversa legată de utilizarea drumului de acces către restaurant a generat tensiuni între investitor și autoritățile de mediu.

Săptămâna trecută, George Copos a declarat că va închide atât restaurantul Panoramic, cât și telecabina de pe Tâmpa dacă nu va primi drept de acces auto pentru aprovizionare.

„Nici măcar nu este drum forestier, este drum de șantier. Nu poate fi folosit de două ori pe zi? Chiar vrem să nu mai facem nimic în țara asta?”, a susținut Copos, pentru sursa menționată anterior.

Omul de afaceri a afirmat că investiția în restaurant și telecabină s-a ridicat la peste 21 de milioane de euro și că proiectul ar avea toate aprobările necesare.

Eu pot să spun doar că am investit acolo peste 21 de milioane de euro în cele două obiective: restaurantul Panoramic, care a fost părăsit în ultimii 20 de ani, și în telecabina Tâmpa. Deci am plătit 21 de milioane.

Doi: avem toate autorizațiile care sunt necesare conform legislației pentru a face acea investiție. Inclusiv am avut acordul tuturor instituțiilor din Brașov pentru a repara drumul și a-l folosi în consecință pentru mașinile de salvare, pentru mașinile de pompieri și pentru a face de două ori în 24 de ore aprovizionarea Panoramicului.

Noi putem foarte bine să închidem totul, pentru că încă aducem bani de acasă, și cu asta am terminat”, a precizat Copos.

Reacția Gărzii Forestiere

După declarațiile lui Copos, șeful Gărzii Forestiere, George Gârbacea, a transmis că instituția aplică legea și nu poate face excepții pentru interese private.

Am văzut că domnul Copos este foarte supărat pe Garda Forestieră care a restricționat accesul auto pe Tâmpa și amenință că închide locația. Vreau să spun doar atât: Garda Forestieră aplică legea. Nu lucrează pentru interese private, ci în interesul cetățenilor și pentru protejarea pădurii. Legea nu se negociază în funcție de cine se supără.

Autoritățile: accesul cerut depășea aprovizionarea și evacuarea deșeurilor

Potrivit informațiilor prezentate de Scut pentru spații verzi, autoritățile de mediu au constatat nu doar lipsa autorizației, ci și circulația autovehiculelor în aria protejată fără o convenție aprobată de administratorii sitului Natura 2000 și ai fondului forestier.

Totodată, Direcția Județeană de Mediu Brașov ar fi respins forma inițială a convenției propuse de companie, considerând că solicitarea de acces auto era prea extinsă.

ANMAP – Direcția Județeană de Mediu Brașov ne-a transmis că nu a fost de acord cu conținutul convenției propuse de societate și a revenit cu modificări, susținând un acces limitat, „doar pentru aprovizionare și gestionarea deșeurilor generate din activitate, în intervale orare restrânse, cu reguli clare de monitorizare și control al traficului auto”, a mai precizat organizația de mediu, pe pagina sa de Facebook.

Recomandarea autorului:

Recomandarea video

Citește și

ULTIMA ORĂ Ilie Bolojan o apără pe Oana Gheorghiu în scandalul “mailurilor exploratorii” dezvăluit de Gândul: nu consider că a făcut ceva ilegal sau imoral. Bolojan le ia apărarea și nemților de la Schwarz
14:45
Ilie Bolojan o apără pe Oana Gheorghiu în scandalul “mailurilor exploratorii” dezvăluit de Gândul: nu consider că a făcut ceva ilegal sau imoral. Bolojan le ia apărarea și nemților de la Schwarz
FLASH NEWS Peiu confirmă că AUR îl ia în calcul pe Călin Georgescu pentru funcția de premier. Anunțul senatorului
14:24
Peiu confirmă că AUR îl ia în calcul pe Călin Georgescu pentru funcția de premier. Anunțul senatorului
NEWS ALERT Călin Georgescu deplânge moartea lui George Mocanu: „S-a stins din viață încă un mare patriot român”
13:54
Călin Georgescu deplânge moartea lui George Mocanu: „S-a stins din viață încă un mare patriot român”
FLASH NEWS Gândul l-a întrebat pe Nicușor Dan pe cine ar arunca din barcă dintre Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan. Ce răspuns a dat șeful statului
13:45
Gândul l-a întrebat pe Nicușor Dan pe cine ar arunca din barcă dintre Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan. Ce răspuns a dat șeful statului
FLASH NEWS Nicușor Dan nu exclude posibilitatea desemnării lui Sorin Grindeanu în funcția de premier: „O ipoteză”
13:40
Nicușor Dan nu exclude posibilitatea desemnării lui Sorin Grindeanu în funcția de premier: „O ipoteză”
FLASH NEWS Nicușor Dan a explicat de ce a evitat să-i mulțumească lui Ilie Bolojan pentru perioada în care a condus Guvernul
13:32
Nicușor Dan a explicat de ce a evitat să-i mulțumească lui Ilie Bolojan pentru perioada în care a condus Guvernul
Mediafax
A confirmat! AUR îl ia în calcul pe CĂLIN GEORGESCU pentru funcția de PREMIER
Digi24
Ce spune Nicușor Dan despre o nouă nominalizare a lui Ilie Bolojan pentru funcția de premier
Cancan.ro
BREAKING‼️ A fost găsită MOARTĂ, în celulă! Ce s-a întâmplat cu Amiana, femeia din Sibiu care și-a ucis mama
Prosport.ro
FOTO. „Cea mai frumoasă femeie de pe planetă”. S-a căsătorit cu Eugenia și a spus-o fără ocolișuri
Adevarul
De ce și-au pus greii PSD „sechestru” pe nume. Mutarea bizară de la OSIM
Mediafax
Te poți îmbogăți dacă ai un asemenea telefon vechi! Ai și tu unul uitat prin casă?
Click
Horoscop săptămâna 15-21 mai. Patru zodii trag lozul norocos și fac schimbări importante în viața lor
Digi24
Traian Băsescu spune cine este „liberalul 100%” pe care l-ar vedea în funcția de premier. „Nu-l pune nimeni sub semnul întrebării”
Cancan.ro
Andreea Ibacka, declarații bulversante despre violența conjugală: 'Există viață după abuz. Nicio femeie nu merită să trăiască în frică'
Ce se întâmplă doctore
Imagini rare cu Oana Zăvoranu în anul 2000, înainte de operațiile estetice. Acum e total schimbată
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
De ce doi șoferi cu aceeași mașină plătesc RCA diferit? Cât costă asigurarea auto în 2026 și care sunt tarifele de referință
Descopera.ro
Trucul simplu pentru plantele de apartament atunci când plecăm de acasă
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Într-un restaurant select, un muzician se apropie de masa lui Bulă
Descopera.ro
Scanările cerebrale dezvăluie o diferență șocantă între psihopați și oamenii normali
POLITICĂ Putin merge la Beijing pe 20 mai, la câteva zile după summitul Xi – Trump. China încearcă să țină echilibrul între marile puteri
13:59
Putin merge la Beijing pe 20 mai, la câteva zile după summitul Xi – Trump. China încearcă să țină echilibrul între marile puteri
SPORT Camelia Voinea a fost suspendată de Federația Română de Gimnstică. Ce acuzații i se aduc
13:55
Camelia Voinea a fost suspendată de Federația Română de Gimnstică. Ce acuzații i se aduc
VIDEO Nicușor Dan, după primele date oficiale despre evoluția economiei: „România are perspective economice bune”
13:40
Nicușor Dan, după primele date oficiale despre evoluția economiei: „România are perspective economice bune”
ULTIMA ORĂ Nicușor Dan îi spulberă orice vis lui Bolojan de a reveni la Palatul Victoria. Președintele nu îl va renominaliza: nu îmi doresc un guvern care să nască o altă criză
13:28
Nicușor Dan îi spulberă orice vis lui Bolojan de a reveni la Palatul Victoria. Președintele nu îl va renominaliza: nu îmi doresc un guvern care să nască o altă criză
INEDIT Insula italiană cu plaje imaculate și ape cristaline, unde împărații romani aveau o piscină într-o peșteră
13:17
Insula italiană cu plaje imaculate și ape cristaline, unde împărații romani aveau o piscină într-o peșteră
ULTIMA ORĂ Nicușor Dan, întrebat dacă Oana Gheorghiu ar trebui retrasă din funcție după dezvăluirile Gândul despre presiunile pentru contracte cu Schwarz: ”Să ne uităm la marea și uriașa corupție”
13:10
Nicușor Dan, întrebat dacă Oana Gheorghiu ar trebui retrasă din funcție după dezvăluirile Gândul despre presiunile pentru contracte cu Schwarz: ”Să ne uităm la marea și uriașa corupție”

Cele mai noi

Trimite acest link pe