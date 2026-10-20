Mesajul lui George Simion înaintea votului pentru Guvernul Niculescu: „Poporul român sau trădare?”

Președintele AUR, George Simion, a postat marți, înainte de începerea votului pentru Guvernul Niculescu, un mesaj în care se întreabă ce urmează: „Anticipate sau guvern provizoriu? Ce vor alege parlamentarii, poporul român sau trădare?”. Mesajul este însoțit de o transmisiune live a momentului în care Luca Niculescu susține discursul prin care prezintă programul de guvernare.

Simion, live pe Facebook în timpul dezbaterilor

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Parlamentarii AUR au decis să nu fie prezenți la momentul votului pentru Cabinetul Niculescu. În schimb, George Simion face live pe Facebook din plen, în care reacționează la discursul lui Niculescu.

A început ședința decisivă pentru Guvernul Niculescu

Premierul desemnat Luca Niculescu a ajuns la sediul Parlamentului, acolo unde speră să obțină cele minimum 233 de voturi pozitive, necesare pentru învestirea noului Guvern cu puteri depline.

Toți cei 18 miniștri care vor face parte din Cabinetul său, în cazul în care acesta va primi încrederea Parlamentului, au primit avize favorabile.

La scurt timp după ce a preluat cuvântul în plen, fostul ambasador al României la Paris a început să citească lista de promisiuni dedicate tuturor categoriilor sociale.

Sub sloganul „un Guvern care aduce bani în țară”, Niculescu a vorbit despre indexarea pensiilor, despre sprijinul familiilor cu venituri mici, despre eliminarea impozitului pe cifra de afaceri, despre investiții în educație, în sănătate și despre digitalizare.