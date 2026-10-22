Gigantul Meta, găsit vinovat de înșelarea utilizatorilor cu privire la confidențialitatea datelor pe Facebook. Amendă: 25 de miliarde de dolari

Un juriu a găsit vinovată compania Meta de de înșelarea utilizatorilor cu privire la confidențialitatea datelor pe Facebook. Decizia instanței: amendă de 25 de miliarde de dolari, bani pe care Meta trebuie să îi plătească statului New Mexico.

Este cea mai mare amendă aplicată vreodată gigantului tehnologic.

Înșelăciunea Facebook, considerată intenționată

Înșelăciunea Facebook a fost intenționată, iar directorii i-au indus în eroare în mod constant pe utilizatori cu privire la modul în care funcționa platforma, a scris judecătorul Francis J. Mathew de la Tribunalul Districtual de Stat în decizia sa. „Facebook le-a promis utilizatorilor că ei (utilizatorii) își controlează datele. Acest lucru a fost fals”, a spus el.

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În septembrie, jurații au găsit Meta vinovată de peste 43 de milioane de încălcări ale legilor privind protecția consumatorilor din New Mexico, pentru că a făcut declarații publice înșelătoare despre modul în care a gestionat datele personale ale utilizatorilor. Cazul a fost intentat după ce firma de consultanță politică Cambridge Analytica a colectat date de pe Facebook pentru a genera reclame politice direcționate în timpul sezonului electoral din 2016.

Amenda va servi drept avertisment pentru companiile de tehnologie că statul New Mexico le va trage la răspundere, a declarat procurorul general Raúl Torrez.

Meta, acord cu mai multe state americane

Supusă de mai mult timp presiunilor, compania Meta a ajuns la o înțelegere, în luna august, cu aproape toate statele și teritoriile. Excepțiile s-au numit New Mexico și Floridei. Înțelegerea din august prevedea plăți de 18 miliarde de dolari, plus promisiunea adăugării unor măsuri mai stricte de siguranță a copiilor pe platformele Facebook și Instagram.

Acest acord a pus capăt unui proces privind dependența adolescenților de rețelele sociale și a soluționat un caz crucial, aflat în pregătire de ani de zile, care urmărea să tragă la răspundere gigantul tehnologic pentru rolul pe care platformele sale l-au jucat în subminarea sănătății mintale a copiilor. Efortul a vizat funcții concepute pentru a capta atenția tinerilor.

Statul New Mexico nu s-a alăturat înțelegerii, alegând să atace compania pe cont propriu.

Directorul unei organizații non-profit care susține politici mai stricte față de corporații a declarat că 25 de miliarde de dolari reprezintă „o picătură într-o mare pentru Meta”, dar demonstrează că oamenii își doresc responsabilitate.