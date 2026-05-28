Meta lansează abonamente plătite pentru Instagram, Facebook și WhatsApp. Cât costă noile servicii și ce funcții oferă.

Meta a lansat miercuri formule de abonament cu plată pentru aplicațiile sale principale. Prin aceste formule de abonament plătite, gigantul tehnologic încearcă să își reducă dependența de publicitate. Anunțul a fost făcut pe Instagram de directoarea de produse a Meta, Naomi Gleit, scrie Le Figaro.

Noile abonamente vor avea denumirea de Instagram Plus și Facebook Plus și oferă, printre altele, funcții suplimentare de analiză statistică și acces la o audiență mai largă.

Pentru a beneficia de aceste servicii, utilizatorii vor trebui să plătească lunar 3,99 dolari. WhatsApp Plus pune accentul pe personalizare, oferind autocolante premium, tonuri de apel personalizate și teme pentru aplicație, pentru 2,99 dolari pe lună.

Potrivit lui Naomi Gleit, obiectivul grupului este ca, pe termen lung, aceste abonamente să fie reunite într-o ofertă numită Meta One.

Lansarea vine într-un moment în care Meta este atent monitorizată de investitori din cauza cheltuielilor uriașe pentru inteligența artificială. Compania estimează că va cheltui anul acesta între 125 și 145 de miliarde de dolari, în principal pentru centre de date dedicate inteligenței artificiale.

Acțiunile companiei au crescut cu peste 3% pe Wall Street miercuri. În 2023, Meta a lansat versiuni plătite și fără reclame pentru Facebook și Instagram destinate utilizatorilor europeni, pentru a respecta legislația Uniunii Europene privind protecția datelor. Astfel, utilizatorii pot alege între o experiență gratuită, finanțată prin publicitate, și una plătită, fără reclame.

