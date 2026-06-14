Gigi Becali s-a dezlănțuit în fața bisericii și îi numește sataniști pe Ilie Bolojan și pe USR: „Veștea ăla să rămână în jurul liberalilor”

Gigi Becali, deputat neafiliat, a afirmat, duminică, în fața bisericii pe care o construiește în Pipera că Ilie Bolojan este satanist, pentru că „este USR”. Declarațiile au fost făcute în contextul propunerii lui Adrian Veștea în funcția de premier.

Gigi Becali a declarat, duminică, în fața bisericii pe care o construiește în Pipera că îl va vota pe Adrian Veștea în Parlament pentru funcția de premier pentru că așa i-a promis lui Nicușor Dan.

Gigi Becali a mai spus că Adrian Veștea ar trebui să rămână în jurul liberalilor, nu în jurul premierului demis, pentru că Ilie Bolojan „este USR, este satanist”.

Gigi Becali, deputat neafiliat în Camera Deputaților, a comentat, duminică, propunerea lui Adrian Veștea pentru funcția de premier. Omul de afaceri spune că nu-l cunoaște pe Veștea.

„Nu-l cunosc, nu am ce să comentez eu. Eu ce am spus aia fac. Pe cine propune președintele, pe p-ăla îl votez. E problema lor. Nici nu-l cunosc pe Veștea”, a declarat Gigi Becali, duminică, în fața bisericii pe care o construiește în Pipera.

Cine este Adrian Veștea

Adrian Veștea este noul premier desemnat de președintele Nicușor Dan. Anunțul a fost făcut în cursul dimineții de duminică, 14 iunie 2026. Șeful statului îl portretizează pe noul premier desemnat ca fiind o persoană „de succes, atrasă de dezvoltare”.

Însă, cine este Adrian Veștea, noul premier desemnat de Nicușor Dan în această dimineață? Președintele României a declarat, la pupitrul Administrației Prezidențiale, că este fost ministru, șef de Consiliu Județean, care a contribuit la dezvoltarea Aeroportului din Brașov.