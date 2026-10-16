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Guvernul Bolojan dublează, pe ultima sută de metri, cuantumul amenzilor pe care CNA le poate da. Cea mai mare amendă ajunge la uriașa sumă de 440.000 de lei

Flavius Niculescu
Guvernul Bolojan dublează, pe ultima sută de metri, cuantumul amenzilor pe care CNA le poate da. Cea mai mare amendă ajunge la uriașa sumă de 440.000 de lei
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Guvernul demis al lui Ilie Bolojan a adoptat vineri, 16 octombrie, o hotărâre prin care sunt majorate amenzile pentru încălcarea Legii audiovizualului nr. 504/2002. Astfel, pentru abateri precum publicitatea mascată, utilizarea tehnicilor subliminale, nerespectarea dreptului la replică sau furnizarea serviciilor media fără licență, sancțiunile vor crește de la sume cuprinse între 10.000 și 200.000 de lei la sume cuprinse între 22.000 și 440.000 de lei. De asemenea, în cazul încălcărilor pentru care legea prevede o somație de intrare în legalitate, amenzile vor crește de la sume cuprinse între 5.000 și 100.000 de lei la sume cuprinse între 11.000 și 220.000 de lei.

Noua hotărâre adoptată nu a beneficiat de niciun fel de dezbatere preliminară și vine în contextul în care Ilie Bolojan urmează să plece de la conducerea Guvernului, dacă noul Executiv cu puteri depline, format de Luca Niculescu, va fi învestit la începutul săptămânii următoare.

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Amenzile care pot fi aplicate de CNA, dublate de Ilie Bolojan pe ultima sută de metri la cârma Guvernului

„Limitele amenzilor contravenționale prevăzute la art. 90 și 91 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările și completările ulterioare, se actualizează în funcţie de evoluţia indicelui inflaţiei, după cum urmează:

a) cele de la art. 90 alin. (2), de la 22.000 lei la 440.000 lei;
b) cele de la art. 91 alin. (3), de la 11.000 lei la 220.000 lei.”

Documentul oficial al noii hotărâri de guvern este disponibil AICI.

Cuantumul amenzilor nu a mai fost actualizat din anul 2009 / „Actualizarea e justificată ca urmare a evoluției prețurilor”

„Actualizarea amenzilor contravenționale în funcție de rata inflației cumulate de la ultima stabilire a cuantumului acestora, în anul 2009, este justificată de diminuarea valorii reale a sancțiunilor ca urmare a evoluției prețurilor.

În acest context, actualizarea amenzilor are ca scop corelarea nivelului acestora cu evoluțiile economice înregistrate în perioada 2009–2026 și menținerea eficienței mecanismului de sancționare.

La fundamentarea propunerii stă comunicarea oficială a Institutului Național de Statistică, instituția care calculează și publică indicele prețurilor de consum (IPC) și rata inflației.

Pentru perioada august 2009–august 2026, indicele total al prețurilor de consum este de 220,17%. Aplicarea acestui indice la cuantumul maxim actual al amenzii, de 200.000 de lei, conduce la un cuantum maxim actualizat de 440.340 de lei”, au mai precizat reprezentanții Guvernului Bolojan.

Nota de fundamentare a noii hotărâri de guvern poate fi citită integral AICI.

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