Președintele României, Nicușor Dan, a declarat joi, 15 octombrie, după reuniunea Consiliului European de la Bruxelles, că, din punctul său de vedere, noul Guvern format de premierul desemnat Luca Niculescu va primi marți, 20 octombrie, votul de învestire din partea Parlamentului. Nicușor Dan a explicat că este prima dată după ce statul român a rămas fără un Executiv cu puteri deplin când liderii partidelor politice au fost dispuși să ajungă la acorduri clare cu prim-ministrul pe care acesta l-a desemnat.

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„E ste o probabilitate foarte mare că vom avea o guvernare începând de marți”

„Eu cred că demersurile partidelor sunt extrem de serioase. E prima oară când vorbim de acorduri politice cu prim-ministrul desemnat. Și eu cred că ne îndreptăm către votarea de către parlament a unui guvern”, a explicat Nicușor Dan.

Întrebat, mai apoi, ce mesaj de încurajare le transmite investitorilor străini – despre care spunea că i-au „interzis” să declanșeze procedura de dizolvare a Parlamentului și, implicit, de organizare a alegerilor anticipate – președintele a răspuns că este foarte posibil ca România să aibă un nou Executiv cu puteri depline chiar la începutul săptămânii următoare.

„Ca prim mesaj, este o probabilitate foarte mare că vom avea o guvernare începând de marți. Pentru că există acorduri care au fost asigurate între prim-ministrul desemnat și partidele care vor susține guvernul în Parlament”, a declarat Nicușor Dan.

În urmă cu două săptămâni, Nicușor Dan a dat vina pe investitorii care i-ar fi spus „Nu alegeri anticipate!”

La finalul lunii septembrie, președintele României a afirmat că se simte responsabil față de investitorii străini care i-au „interzis” să declanșeze procedura de dizolvare a Parlamentului și, implicit, de organizare a alegerilor anticipate.

„Noi suntem o țară care trăiește pe datorie de mult timp și, trăind pe datorie, nu poate să se joace cu fluxurile financiare care îi mențin activitatea curentă. Mesajul pe care l-am primit de la investitorii care împrumută România și care îi asigură funcționarea curentă a fost: NU alegeri anticipate!

Eu sunt un om responsabil, adică nu ne jucăm de-a soarta acestei țări, ca să vedem ce iese dintr-o alegere”, a explicat Nicușor Dan în conferința de presă organizată pe 30 septembrie, la Ambasada României din Republica Cehă.