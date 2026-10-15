Prima pagină » Actualitate » Nicușor Dan, optimist că România va avea marți un Guvern cu puteri depline. Ce mesaj le transmite investitorilor străini care i-au spus „nu alegeri anticipate!”

Nicușor Dan, optimist că România va avea marți un Guvern cu puteri depline. Ce mesaj le transmite investitorilor străini care i-au spus „nu alegeri anticipate!”

Flavius Niculescu
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Președintele României, Nicușor Dan, a declarat joi, 15 octombrie, după reuniunea Consiliului European de la Bruxelles, că, din punctul său de vedere, noul Guvern format de premierul desemnat Luca Niculescu va primi marți, 20 octombrie, votul de învestire din partea Parlamentului. Nicușor Dan a explicat că este prima dată după ce statul român a rămas fără un Executiv cu puteri deplin când liderii partidelor politice au fost dispuși să ajungă la acorduri clare cu prim-ministrul pe care acesta l-a desemnat.

Sondaj Gândul

Vrei să treacă Guvernul Luca Niculescu?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

„Este o probabilitate foarte mare că vom avea o guvernare începând de marți”

„Eu cred că demersurile partidelor sunt extrem de serioase. E prima oară când vorbim de acorduri politice cu prim-ministrul desemnat. Și eu cred că ne îndreptăm către votarea de către parlament a unui guvern”, a explicat Nicușor Dan.

Întrebat, mai apoi, ce mesaj de încurajare le transmite investitorilor străini – despre care spunea că i-au „interzis” să declanșeze procedura de dizolvare a Parlamentului și, implicit, de organizare a alegerilor anticipate – președintele a răspuns că este foarte posibil ca România să aibă un nou Executiv cu puteri depline chiar la începutul săptămânii următoare.

„Ca prim mesaj, este o probabilitate foarte mare că vom avea o guvernare începând de marți. Pentru că există acorduri care au fost asigurate între prim-ministrul desemnat și partidele care vor susține guvernul în Parlament”, a declarat Nicușor Dan. 

Nicușor Dan, declarații la Bruxelles

În urmă cu două săptămâni, Nicușor Dan a dat vina pe investitorii care i-ar fi spus „Nu alegeri anticipate!”

La finalul lunii septembrie, președintele României a afirmat că se simte responsabil față de investitorii străini care i-au „interzis” să declanșeze procedura de dizolvare a Parlamentului și, implicit, de organizare a alegerilor anticipate.

„Noi suntem o țară care trăiește pe datorie de mult timp și, trăind pe datorie, nu poate să se joace cu fluxurile financiare care îi mențin activitatea curentă. Mesajul pe care l-am primit de la investitorii care împrumută România și care îi asigură funcționarea curentă a fost: NU alegeri anticipate!

Eu sunt un om responsabil, adică nu ne jucăm de-a soarta acestei țări, ca să vedem ce iese dintr-o alegere”, a explicat Nicușor Dan în conferința de presă organizată pe 30 septembrie, la Ambasada României din Republica Cehă.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Tot mai mulți români sunt dispuși să muncească și după vârsta de pensionare. Studiul care surprinde
15:11
Tot mai mulți români sunt dispuși să muncească și după vârsta de pensionare. Studiul care surprinde
EXCLUSIV „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu” începe joi, 15 octombrie, de la ora 20:30, live pe Gândul. În exclusivitate, Robert Negoiță, dezvăluiri despre guvernul Niculescu. Capcana care i-a lăsat pe unii cu buza umflată
14:52
„Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu” începe joi, 15 octombrie, de la ora 20:30, live pe Gândul. În exclusivitate, Robert Negoiță, dezvăluiri despre guvernul Niculescu. Capcana care i-a lăsat pe unii cu buza umflată
ALERTĂ Benzinăriile Gazprom din România, preluate de doi oameni de afaceri români. Fostul șef eMAG, printre cumpărători
14:42
Benzinăriile Gazprom din România, preluate de doi oameni de afaceri români. Fostul șef eMAG, printre cumpărători
VIDEO Anca Alexandrescu continuă războiul cu Robert Turcescu. După ce l-a acuzat că nu taie chitanță la cărțile pe care le vinde, acum vedeta Realitatea TV publică un moment cu Turcescu de când îl critica pe Georgescu
14:39
Anca Alexandrescu continuă războiul cu Robert Turcescu. După ce l-a acuzat că nu taie chitanță la cărțile pe care le vinde, acum vedeta Realitatea TV publică un moment cu Turcescu de când îl critica pe Georgescu
ECONOMIE Curs valutar BNR, joi, 15 octombrie 2026. Euro și dolarul scad. Cât costă principalele valute
14:02
Curs valutar BNR, joi, 15 octombrie 2026. Euro și dolarul scad. Cât costă principalele valute
ULTIMA ORĂ Ce a declarat Nicușor Dan la câteva ore după ce o navă aflată în apropiere de Sulina ar fi fost atacată, iar opt persoane sunt date dispărute
13:35
Ce a declarat Nicușor Dan la câteva ore după ce o navă aflată în apropiere de Sulina ar fi fost atacată, iar opt persoane sunt date dispărute
Mediafax
De la cozi de cinci ore pentru carne la o economie de 1.000 de miliarde de dolari. Cum a ajuns Polonia să dea lovitura și unde a rămas România
Digi24
Discursul lui Meloni care a stârnit aplauze în Senat: „Nu-mi lipsesc tancurile rusești din Europa. Capitularea nu înseamnă pace”
Cancan.ro
BREAKING: Ce au descoperit medicii pe trupul Valentinei. Care ar putea fi arma crimei, potrivit raportului medico-legal
Prosport.ro
Chinezii au rămas impresionați de noua Dacia Spring. Cum au numit design-ul mașinii din România
Adevarul
Rectificarea bugetară, primul test al viitorului Guvern. Economist: „Soluția va fi să înghețăm investițiile și să reducem cheltuielile”
Mediafax
Lovitură pentru dosarul independenței Cataloniei! Carles Puigdemont, soțul româncei Marcela Topor, scapă de plata a 4 milioane de euro
Click
Tragedie în familia unei cunoscute influencerițe: fiul ei de doar 4 ani a murit. Mesajul care îți frânge inima
Digi24
O doctoriță băută a provocat un accident rutier în drum spre spital, unde urma să intre de gardă
Cancan.ro
Cum arată bărbatul pe care Maurice Munteanu îl iubește. Concurentul de la Asia Express i-a făcut o declarație romantică
Ce se întâmplă doctore
La ce folosește, de fapt, sertarul de sub aragaz sau cuptor. Mulți îl folosesc greșit, fără să știe
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Producătorii auto din China ar putea fi avantajați de noile reguli UE privind industria auto europeană
Descopera.ro
Ce presupune dieta nordică? Un studiu amplu arată că ne-ar putea ajuta să trăim mai mult
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Iubitule, cu cine vorbești la telefon?! – Offf, m-ai prins!
Descopera.ro
8 drepturi de bază pe care românii le au, dar adesea nu știu să le folosească
Mediafax Italia
Lovitură pentru mașinile cu numere străine! Ce prevede Noul Cod rutier?!
Mediafax Spania
Mesajul CIUDAT al lui Trump. Ce a vrut să spună?!
CONTROVERSĂ Primarul Kievului cere explicații în Parlamentul Ucrainei: „Unde este apărarea aeriană și unde sunt miliardele pentru protejarea capitalei?”. Ce acuzații îi aduce lui Zelenski
15:19
Primarul Kievului cere explicații în Parlamentul Ucrainei: „Unde este apărarea aeriană și unde sunt miliardele pentru protejarea capitalei?”. Ce acuzații îi aduce lui Zelenski
FLASH NEWS Kaja Kallas ia apărarea Ucrainei după atacul cu drone asupra rafinăriei de petrol din Rusia. Ce spune șefa diplomației UE despre acordul Trump-Putin
15:14
Kaja Kallas ia apărarea Ucrainei după atacul cu drone asupra rafinăriei de petrol din Rusia. Ce spune șefa diplomației UE despre acordul Trump-Putin
AGRICULTURĂ Fondurile AFIR pentru fermele mici: aproape 112 milioane de euro sunt alocate prin DR-14 și DR-18. O componentă a fost deja închisă
14:46
Fondurile AFIR pentru fermele mici: aproape 112 milioane de euro sunt alocate prin DR-14 și DR-18. O componentă a fost deja închisă
ULTIMA ORĂ Instanța supremă stabilește definitiv că Guvernul trebuie să execute decizia care vizează drepturi salariale de aproximativ 5 miliarde de lei ale judecătorilor și personalului auxiliar din Justiție
14:39
Instanța supremă stabilește definitiv că Guvernul trebuie să execute decizia care vizează drepturi salariale de aproximativ 5 miliarde de lei ale judecătorilor și personalului auxiliar din Justiție
VIDEO Imagini dramatice din strâmtoarea Ormuz: Cea mai tranzitată rută maritimă din lume a ajuns un „culoar al containerelor, minelor și epavelor”
14:03
Imagini dramatice din strâmtoarea Ormuz: Cea mai tranzitată rută maritimă din lume a ajuns un „culoar al containerelor, minelor și epavelor”
FLASH NEWS AUR vrea să-i interzică Mirabelei Grădinaru să-l mai însoțească pe Nicușor Dan în vizitele externe, pe banii statului. Ce prevede un proiect depus în Parlament
14:02
AUR vrea să-i interzică Mirabelei Grădinaru să-l mai însoțească pe Nicușor Dan în vizitele externe, pe banii statului. Ce prevede un proiect depus în Parlament

Cele mai noi

Trimite acest link pe