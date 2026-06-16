Guvernul demis Bolojan cere RA-APPS să explice în baza căror legi a atribuit anumite imobile. „Pe ochi frumoși și albaștri, 400 mp în total”

Premierul demis Ilie Bolojan i-a cerut secretarului general al Guvernului, Dan Reșitnec, să întețească demersurile de verificare și clarificare a situației unor imobile aflate în administrarea RA-APPS. Concret, SGG cere explicații privind atribuirea anumitor proprietăți aflate în portofoliul instituției.

Într-un comunicat de presă transmis Agerpres se arată că, după o analiză atentă, au fost identificate mai multe situații care ridică semne de întrebare cu privire la modul de atribuire și utilizare a unor bunuri ale statului.

Sunt avute în vedere inclusiv terenuri și apartamente acordate unor entități private sau politice, în condiții care necesită explicații suplimentare și o fundamentare legală clară.

RA-APPS, scoasă la tablă

În acest context, Secretariatul General al Guvernului a transmis o solicitare oficială către RA-APPS pentru clarificarea unor aspecte privind baza legală a atribuirii anumitor imobile, criteriile de selecție și excludere din listele publicate. De asemenea, se cer explicații și pentru situațiile în care proprietăți ale statului au fost acordate pe perioade nedeterminate.

„Transparența și clarificarea modului în care sunt administrate bunurile statului nu sunt negociabile. Cetățenii au dreptul să știe cum sunt folosite proprietățile publice și în baza căror decizii. Atunci când apar situații greu de explicat sau care ridică suspiciuni legitime, obligația noastră este să cerem răspunsuri și să aducem lumină acolo unde prea mult timp a existat opacitate. Vom continua acest proces cu determinare și respect pentru lege, indiferent de presiunile politice sau instituționale”, a afirmat Reșitnec.

Ulterior, într-o postare pe Facebook având același subiect, șeful SGG a oferit și câteva exemple de imobile administrate de RA-APPS în cazul cărora trebuie oferite clarificări.

„Hai să vă dau câteva exemple pe care le-am descoperit împreună cu colegii mei după publicarea listei cu imobile RA-APPS, pe 10 iunie!

un teren din proprietatea statului dat unei firme private, gratuit, fără explicații, de pe urma căruia aceasta profită împreună cu parcarea din fața lui;

un apartament de 250 mp dat partidului ALO (Alianța Lege și Ordine), co-fondat de un putinist anchetat și arestat de DIICOT!!! Pentru trădare și colaborare cu Moscova. Apartament folosit ca locuință de președintele partidului;

două apartamente pe Kiseleff, în zonă centrală, date Partidului Bunăstării Decente. Pe ochi frumoși și albaștri. 400 mp în total.

Și mai sunt destule cazuri care ridică serioase semne de întrebare”, scrie Reșitnec.