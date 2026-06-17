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Horațiu Potra, plasat în arest la domiciliu de Înalta Curte. Instanța a înlocuit măsura de arest preventiv. Declarația incendiară a mercenarului

Fiul și nepotul lui Horațiu Potra au fost eliberați. Mercenarul rămâne după gratii
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Mercenarul Horațiu Potra a fost plasat în arest la domiciliu, a decis Înalta Curte de Casație și Justiție. Potra este judecat pentru tentativă la comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale alături de fostul prezidențiabil Călin Georgescu.

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Judecătorii instanţei supreme au decis, miercuri, înlocuirea arestului preventiv cu arestul la domiciliu în cazul mercenarului Horațiu Potra.

UPDATE ORA 14.30. La ieșire, Potra a declarat, scurt, că „vom afla în curând cine a furat alegerile”.

“Poate nu azi, poate nu maine, dar într-o zi o să se afle cine a anulat alegerile”, a spus mercenarul.

Înalta Curte a revocat măsurii controlului judiciar în cazul fiului şi nepotului lui Potra

Anterior, Înalta Curte hotărâse revocarea măsurii controlului judiciar în cazul fiului şi nepotului lui Potra, scrie G4media. Aceștia sunt implicați dosarul în care este judecat şi fostul candidat la alegerile prezidenţiale Călin Georgescu.

Dorian Potra, fiul mercenarului Horațiu Potra, escortat în cătușe pe aeroportul Otopeni

Dorian Potra, fiul mercenarului Horațiu Potra, escortat în cătușe pe aeroportul Otopeni

În urma acestei decizii, Dorian Potra şi Alexandru Potra au scăpat de toate interdicţiile pe care le aveau în cadrul măsurii controlului judiciar, inclusiv interdicţia de a părăsi teritoriul României. Cei doi se aflau sub control judiciar din data de 2 aprilie, după ce anterior au stat timp ce 5 luni în arest preventiv şi arest la domiciliu.

Aduși sub escortă din Dubai

În noiembrie 2025, Horaţiu Potra, fiul şi nepotul său au fost aduşi sub escortă din Dubai. Plecaseră în Orientul Mijlociu pentru a scăpa de dosarul în care sunt acuzaţi de infracţiuni grave vizând destabilizarea României.

Dubai cu impresionanta Burj Khalifa în prim-plan.

Ulterior, Potra avea să fie trimis în judecată de Parchetul General pentru tentativă la comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale, nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor, nerespectarea regimului materiilor explozive, orice operaţiuni cu articole pirotehnice efectuate fără drept şi instigare publică. În același dosar sunt implicați alţi 20 de mercenari din gruparea sa. Tot în acest dosar este judecat şi fostul candidat la alegerile prezidenţiale Călin Georgescu.

Procesul se află în faza de cameră preliminară

De notat că procesul se află în faza de cameră preliminară. Procurorii susţin că Horaţiu Potra şi grupul lui de mercenari urmăreau să se infiltreze în protestele organizate imediat după anularea alegerilor din decembrie 2024.

Călin Georgescu

Călin Georgescu

Planul de acţiune ar fi fost pus la punct de suveranistul Călin Georgescu şi apropiaţii săi, în cadrul unei întâlniri care a avut loc la o fermă din Ciolpani, imediat după anularea alegerilor prezidenţiale, arată rechizitoriul întocmit de procurori.

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