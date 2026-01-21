Prima pagină » Actualitate » Călin Georgescu ajunge din nou în fața judecătorilor. Zeci de susținători s-au strâns deja în fața Curții de Apel să-l întâmpine

Oana Zvobodă
21 ian. 2026, 10:52, Actualitate
Călin Georgescu ajunge din nou în fața judecătorilor. Zeci de susținători s-au strâns deja în fața Curții de Apel să-l întâmpine
UPDATE. Horațiu Potra a fost adus cu duba la Curtea de Apel

UPDATE. Susținătorii lui Georgescu s-au strâns în fața Curții de Apel sa-l întâmpine

Călin Georgescu ajunge din nou în fața magistraților. Fostul candidat la prezidențiale se va prezenta în fața judecătorilor de la Curtea de Apel București în jurul prânzului în primul termen de judecată în procedura e camera preliminară.

Anul trecut, procurorii au dispus trimiterea în judecată a lui Georgescu, dar și a altor 20 de persoane puse sub acuzare. În acest context, fostul candidat la prezidențiale este pus sub acuzare pentru tentativă la acțiuni împotriva ordinii constituționale, însă avocații săi susțin că acuzațiile nu sunt susținute de probe concrete. Procurorii au redat în rechizitoriu că s-ar fi încercat o așa zisă lovitură de stat ce a fost pusă la cale de Călin Georgescu cu alte persoane la întâlnirea de la Ciolpani.

De altfel, avocații lui Horațiu Potra au declarat că acesta ar fi fost presat în penitenciar pentru a da declarații mincinoase.

Georgescu: „Adevărul nu a fost încă spus”

Călin Georgescu s-a prezentat, marți, la secția de Poliție din Buftea pentru a semna controlul judiciar: „Săptămâna trecută, am vorbit despre trei lucruri esențiale: că nu suntem singuri, că nu trebuie vorbimdespre politică, că e vorba despre conștiință și că, în mod special, nu trebuie să ne lăsăm conduși de ură și de frică.

Azi spun că am înțeles că mulți dintre noi simțim aceleași lucruri, că trăim experiențe de nedescris, că adevărul nu a fost spus, iar noi purtăm cu noi o oboseală adâncă și grea. Sunteți ținuți de prea mult timp într-o stare de dezamăgire, care a fost menținută de aceste mecanisme de manipulare. Și, practic, acest lucru trebuie să ne trezească și să înțelegem că nu trebuie să vă fie frică deloc. Trebuie să avem o trezire în conștiință și în curaj. Trebuie să înțelegem că nu ți se cere să faci nimic mai mult decât măsura acestui moment — ți se cere doar responsabilitate personală. Nu te mai minți și nu te mai lăsa minți”, a spus Călin Georgescu la Buftea.

George Simion a fost premiat în SUA după ce a prezentat Congresului american un raport despre anularea alegerilor din România: Ne vom ridica să luptăm
George Simion a fost premiat în SUA după ce a prezentat Congresului american un raport despre anularea alegerilor din România: Ne vom ridica să luptăm
Ger cumplit și polei în mai multe zone din România. Informații de ultimă oră de la ANM, în exclusivitate pentru Gândul
Ger cumplit și polei în mai multe zone din România. Informații de ultimă oră de la ANM, în exclusivitate pentru Gândul
🚨 AEP va propune reguli clare pentru publicitatea politică din online. Țuțuianu: „Legislația electorală din România este total depășită"
🚨 AEP va propune reguli clare pentru publicitatea politică din online. Țuțuianu: „Legislația electorală din România este total depășită"
Greșeala pe care o fac mulți șoferi iarna. Titi Aur explică de ce nu e bine să lași motorul mult timp la ralanti să se încălzească
Greșeala pe care o fac mulți șoferi iarna. Titi Aur explică de ce nu e bine să lași motorul mult timp la ralanti să se încălzească
🚨 Forumul de la Davos, ziua 3. Trump s-a întors din drum din cauza unor „probleme minore" cu Air Force One. Președintele, nevoit să schimbe aeronava
🚨 Forumul de la Davos, ziua 3. Trump s-a întors din drum din cauza unor „probleme minore" cu Air Force One. Președintele, nevoit să schimbe aeronava
Secretul vechi de peste 100 de ani, descoperit de o familie în spatele unui perete fals al casei pe care tocmai au cumpărat-o
Secretul vechi de peste 100 de ani, descoperit de o familie în spatele unui perete fals al casei pe care tocmai au cumpărat-o

