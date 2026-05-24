Ilie Bolojan îşi face timp ca să-l felicite pe regizorul Cristian Mungiu:

Premierul demis Ilie Bolojan îşi face timp în agendă ca să-l felicite pe regizorul Cristian Mungiu, câştigătorul celui de-al doilea Palme d’Or la Festivalul de Film de la Cannes, cu pelicula „Djord.

„Felicitări lui Cristian Mungiu pentru premiul obținut la Festivalul de Film de la Cannes”, scrie Bolojan pe Facebook, în ziua în care PNL împlineşte 151 de ani, iar premierul ţine un discurs la Vila Florica din Argeş.

„Este o reușită care vorbește despre talent, muncă și despre felul în care cultura română poate ajunge în marile spații internaționale. Ne bucurăm să vedem un cineast român apreciat la cel mai înalt nivel și îi mulțumim pentru imaginea pe care o duce mai departe despre România.”

RECOMANDAREA AUTORULUI: