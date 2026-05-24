The Guardian contestă Palme d’Or-ul câștigat de Cristian Mungiu: „Cannes a greșit”

Criticul de film al The Guardian, Peter Bradshaw, pune sub semnul întrebării decizia juriului de la Cannes care a acordat Palme d’Or filmului „Fjord”, regizat de Cristian Mungiu. În analiza sa, acesta consideră că ediția de anul acesta a festivalului a fost una modestă, iar alegerea premiului principal este discutabilă.

„Cannes a greșit anul acesta acordând Palme d’Or filmului „Fjord”, o realizare destul de modestă a lui Cristian Mungiu”, a titrat The Guardian.

The Guardian contestă Palme d’Or-ul câștigat de Cristian Mungiu

„Un film despre un cuplu judecat pentru abuz asupra copiilor nu se apropie deloc de nivelul filmului anterior câștigător de Palme d’Or al regizorului, în timp ce alte filme dezamăgitoare par să fi atras atenția juriului”, a scris în continuare Peter Bradshaw.

Criticul a continuat să își exprimăe fără echivoc îndoiala față de alegerea făcută de juriul festivalului, considerând că nivelul general al competiției nu justifică premiul acordat filmului „Fjord”.

În analiza sa, criticul sugerează că selecția din acest an a fost una inegală, iar producțiile premiate nu au avut consistența așteptată de la un festival de talia Cannes.

„Acestea au fost premiile unui Cannes aflat sub presiune. Marile vedete de la Hollywood au rămas acasă anul acesta. Dar ce s-a întâmplat cu „greii” internaționali din Europa și Asia, despre care frecvent se spune în cercurile de festival că sunt oricum mai buni decât americanii? Ei bine, mulți dintre ei au fost prezenți doar fizic. Pentru mine, majoritatea filmelor semnate de laureați și autori consacrați au fost destul de modeste și trebuie să recunosc că sunt sceptic în privința Palme d’Or-ului din acest an, „Fjord”, al regizorului român Cristian Mungiu (care a câștigat trofeul acum aproape 20 de ani cu drama sa intensă despre avort, „4 luni, 3 săptămâni și 2 zile”). „Fjord” este, de fapt, un exemplu tipic de regizor european consacrat care lucrează cu un nume mare de la Hollywood: Sebastian Stan, care interpretează un inginer IT român morocănos și religios, cu părul ras pentru rol într-un stil de chelie masculină discretă și filmat în mare parte în cadre lungi, austere.”

„ Fjord, o construcție de coproducție forțată ”

Peter Bradshaw descrie „Fjord” ca pe un film care pornește de la o temă relevantă, explorată anterior și de Cristian Mungiu.

„Tema filmului „Fjord” este, în linii mari, aceea de a se concentra pe o temă foarte relevantă pe care Mungiu a mai explorat-o și înainte: diferențele culturale dureroase din interiorul Europei, ceva ce tindem uneori, în mod naiv, să considerăm ca fiind un bloc unitar, UE. În film vedem Norvegia, cu o abordare liberal-intervenționistă, implicându-se în chestiuni de familie private într-un mod care poate nu s-ar întâmpla în România, iar credința creștină fundamentalistă a celor două personaje principale este privită critic într-un context secular-umanist. „Fjord” păstrează manierismele procedurale ale regizorului, dar aici ele nu mai reușesc să producă o contribuție reală la înțelegerea unui adevăr cu adevărat interesant. „Fjord” pare o construcție de coproducție forțată, dar cu siguranță una care a impresionat acest juriu.”

„Minotaur”, alegerea criticului Bradshaw

În opinia lui Peter Bradshaw, producția „Minotaur”, semnată de Andrey Zvyagintsev, a fost cea mai puternică propunere a ediției, descrisă ca o parabolă despre violență, negare și autoamăgire în Rusia contemporană.

„’Minotaurul’ lui Andrey Zvyagintsev, parabola sa rusească impresionantă despre violență de tip putinesc, negare și autoamăgire, a fost alegerea mea pentru Palme d’Or – un film substanțial, lucid, interpretat și filmat magnific. Personalul este împletit cu politicul într-un mod captivant, iar filmul a obținut cel puțin Marele Premiu al juriului.”

