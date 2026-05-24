Ilie Bolojan le-a trasat calea liberalilor: „PNL are de mers pe un drum care nu e al compromisurilor care ne compromit"

Luiza Dobrescu
Ilie Bolojan este genul de politician care și când alege variante nu tocmai fericite de exprimare o face cu atâta convingere că n-are nimeni curaj să-l contrazică.

Aşa s-au trezit, duminică, liberalii, la Vila Florica din Ştefăneşti Argeş, cu un premier în mare vervă lingvistică.

Aceştia au asistat la un discurs al lui Ilie Bolojan presărat cu formulări gramaticale originale.

„PNL a luat nişte decizii, în ultima lună, şi are de mers pe un drum. Iar acel drum nu este al compromisurilor care ne compromit. Şi este un drum fără compromisuri slabe”, a transmis Bolojan celor prezenţi.

Bolojan a susținut că partidul trebuie să promoveze profesionalismul și performanța și să administreze instituțiile „în serviciul cetățenilor, nu ca pe niște feude personale”.

Premierul demis a invocat și principiile formulate de Ion I.C. Brătianu privind administrația publică: „autoritate, cinste, simplificare și economie”, despre care a spus că „sunt valabile și astăzi”.

La final, acesta a citat un mesaj atribuit lui Brătianu: „Nu mă interesează când venim la putere. Mă interesează foarte mult ca atunci când vom veni la putere, să venim pregătiți”.

