Deputatul PNL Marilen Pirtea, consilier și apropiat al lui Bolojan, s-a afișat ieri cu un ceas de lux în valoare de 30.000 de euro la ședința aniversară a partidului, unde s-a discutat despre corectitudine și eliminarea privilegiilor.

Modelul de lux, un Yacht-Master de peste 150.000 de lei, a fost surprins chiar în fotografiile postate de Pirtea pe Facebook, din timpul reuniunii liberalilor, cu ocazia împlinirii a 151 de ani de la înființarea Partidului Național Liberal.

Sesiunea specială a avut ca temă centrală viziunea numită „Modernizarea cu rădăcini”, iar în mesajul său, rectorul UVT vorbește despre eliminarea privilegiilor:

„Prin această viziune respingem stagnarea, sistemul privilegiilor, dar și radicalismul rupt de realitatea și esența societății românești. Am dezbătut propuneri realiste despre modernizare, apelând la valoarea pe care o poate aduce reconstruirea în societate a unui sentiment de ordine, apartenență și încredere.”

Bolojan: „Nu putem construi credibilitate fără adevăr și fără asumare”

La rândul său, Ilie Bolojan a publicat un mesaj pe rețelele sociale, în care a subliniat că partidul are nevoie de o analiză sinceră asupra greșelilor:

„Am fost onorat să particip astăzi la dezbaterea „Modernizarea cu rădăcini istorice” […]. Și eu, la fel ca majoritatea colegilor și invitaților noștri, am fost de acord că un partid puternic are obligația să își privească lucid trecutul pentru a putea construi viitorul.”

Dincolo de cuvintele mari despre realism și corectitudine, Marilen Pirtea a decis să poarte la acest eveniment o piesă de colecție care valorează cât un apartament într-un oraș de provincie. Deși liberalul are trecută o colecție de bijuterii de 85.000 de euro în declarația de avere, opulența sa contrastează cu mesajele de austeritate ale premierului demis, al cărui apropiat este.

Trecutul controversat al lui Pirea: Acuzații de plagiat și legături cu Florian Coldea

Numele lui Marilen Pirtea a apărut în mai multe situații controversate. În 2016, rectorut UVT a fost ținta unor acuzații grave de plagiat privind copierea unor articole științifice și publicate între 2008 și 2015. Pirtea s-a apărat atunci și a susținut că numele său a fost folosit fără acordul lui.

Tot în 2016, Pirtea l-a angajat pe fostul adjunct al SRI, generalul Florian Coldea, ca să le predea studenților din Timișoara un curs de master în Securitate. Coldea era implicat în acea perioadă într-un scandal uriaș de corupție, fiind denunțat la DNA. Pirtea i-a luat apărarea public și a declarat că nu-l interesează problemele etice ale fostului șef SRI.

De altfel, după demisia lui Daniel David de la Ministerul Educației, Marilen Pirtea a fost varianta lui Bolojan de a ocupa funcția vacantă.

Misterul vilei nedeclarate

O altă poveste bizară din biografia lui Pirtea e legat de locuința sa. În luna ianuarie, casa în care locuia liberalul a fost spartă de o bandă de hoți, care au furat sume uriașe de bani.

După jaf însă, presa a descoperit că vila luxoasă nu apărea deloc în declarația de avere a deputatului. Pentru a oferi o explicație, Pirtea a spus că imobilul nu-i aparține, de fapt, lui.

„Imobilul în care locuiesc nu îmi aparține și, tocmai de aceea, nu figurează în declarația mea de avere. Pentru acest imobil există o promisiune de vânzare-cumpărare, încheiată la notar, cu proprietarul de drept al imobilului. Până la finalizarea tranzacției și transferul efectiv al dreptului de proprietate, imobilul nu poate fi declarat ca bun personal.”

