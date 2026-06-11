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Incident grav la Primăria Slatina. Agentul de pază și un polițist local, agresați de o femeie

Elena Ailuţoaei
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Joi, în jurul orei 11:00, sediul Primăriei Municipiului Slatina a fost scena unui incident grav, în urma căruia o angajată a instituției a ajuns la spital, iar un polițist local a fost agresat în timpul intervenției.

O persoană din comuna Mihăești, județul Vâlcea, a reacționat violent după ce i s-a atras atenția că a parcat într-o zonă interzisă, chiar lângă monumentul istoric din fața instituției. Aceasta a pătruns cu forța în clădire, a agresat fizic angajata aflată la poartă, a provocat distrugeri și a amenințat funcționari publici aflați la serviciu.

„Facem precizarea că persoana implicată în acest incident nu se afla în Primăria Municipiului Slatina pentru rezolvarea vreunei probleme administrative și nu solicitase niciun sprijin din partea instituției. Aceasta nu avea programată nicio audiență, nu depusese nicio cerere și nu urmărea soluționarea vreunei situații care să țină de administrația locală. Persoana căuta o anumită persoană, fără nicio legătură cu Primăria Municipiului Slatina, iar comportamentul său a fost agresiv încă din primele momente ale prezenței sale în instituție.

Deși colegii noștri au încercat să gestioneze situația cu calm și responsabilitate, comportamentul persoanei a devenit din ce în ce mai violent. Angajata aflată în serviciul de pază a fost lovită în repetate rânduri în timp ce încerca să protejeze atât personalul instituției, cât și cetățenii aflați în clădire”, spun reprezentanții Primăriei.

La sosirea echipajelor Poliției Locale Slatina, persoana a manifestat agresivitate inclusiv față de polițiștii locali.

Poliția Locală a solicitat sprijinul Poliției Municipiului Slatina și al Serviciului de Ambulanță Olt pentru gestionarea situației.

Persoana a fost preluată de autoritățile competente și transportată pentru evaluare și îngrijiri medicale de specialitate.

Angajata Primăriei agresată a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale, prezentând traumatisme la nivelul feței.

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