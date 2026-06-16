Întâlnire de urgență la ceas de seară a susținătorilor lui Bolojan, la un restaurant din București. Cine participă

După tensiunile generate din cauza desemnării lui Adrian Veștea pentru funcția de premier, susținătorii lui Bolojan s-au întâlnit de urgență în această seară, la un restaurant cu specific italienesc din Capitală. Fotografiile au fost obținute în exclusivitate de Mediafax

UPDATE 22:30: Primii oamenii încep deja să plece de la restaurant.

Potrivit surselor Gândul, la întâlnire participă europarlamentarul Gheorghe Falcă, fost primar de Arad, și mai mulți susținători ai lui Ilie Bolojan, printre care:

Mircea Abrudean, președintele Senatului

Florin Birta, primar municipiului Oradea

Mihai Coteț, senator PNL

Vetuța Stănescu, președintele PNL Hunedoara

Silviu-Iulian Coșa, senator PNL

Ovidiu Jitaru, senator PNL

Gheorghe Bota, senator PNL

Veta Păsculescu, senator PNL

Călin Gal, deputat PNL de Bihor

Dumitru Țiplea, deputat PNL de Bihor

Aurelian Cotinescu, deputat PNL de Dâmbovița

Arina Moș, deputată PNL de Bihor

Daniel Fenechiu, senator PNL

Birta și Abrudean, discuție privată

Doi oameni foarte apropiați de Bolojan, Mircea Abrudean și Florin Birta, au fost surprinși discutând în afara restaurantului.