Întâlnire de urgență la ceas de seară a susținătorilor lui Bolojan, la un restaurant din București. Cine participă

După tensiunile generate din cauza desemnării lui Adrian Veștea pentru funcția de premier, susținătorii lui Bolojan s-au întâlnit de urgență în această seară, la un restaurant cu specific italienesc din Capitală. Fotografiile au fost obținute în exclusivitate de Mediafax
UPDATE 22:30: Primii oamenii încep deja să plece de la restaurant.
Sursa foto: Mediafax
Potrivit surselor Gândul, la întâlnire participă europarlamentarul Gheorghe Falcă, fost primar de Arad, și mai mulți susținători ai lui Ilie Bolojan, printre care:
- Mircea Abrudean, președintele Senatului
- Florin Birta, primar municipiului Oradea
- Mihai Coteț, senator PNL
- Vetuța Stănescu, președintele PNL Hunedoara
- Silviu-Iulian Coșa, senator PNL
- Ovidiu Jitaru, senator PNL
- Gheorghe Bota, senator PNL
- Veta Păsculescu, senator PNL
- Călin Gal, deputat PNL de Bihor
- Dumitru Țiplea, deputat PNL de Bihor
- Aurelian Cotinescu, deputat PNL de Dâmbovița
- Arina Moș, deputată PNL de Bihor
- Daniel Fenechiu, senator PNL
Birta și Abrudean, discuție privată
Sursa foto: Mediafax
Doi oameni foarte apropiați de Bolojan, Mircea Abrudean și Florin Birta, au fost surprinși discutând în afara restaurantului.
Sursa foto: Mediafax
Sursa foto: Mediafax
Sursa foto: Mediafax
Sursa foto: Mediafax
Sursa foto: Mediafax
Sursa foto: Mediafax
Sursa foto: Mediafax
Ilie Bolojan i-a dat luni seară un ultimatum lui Adrian Veștea
să își depună mandatul. Premierul desemnat a anunțat imediat după ședința liberarilor că nu-l va depune și va merge până la capăt cu procedura învestirii Guvernului. Acesta a fost amenițat cu excluderea din PNL, iar liberalii au decis să nu susțină Guvernul condus de el.