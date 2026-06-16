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Întâlnire de urgență la ceas de seară a susținătorilor lui Bolojan, la un restaurant din București. Cine participă

Întâlnire de urgență la ceas de seară a susținătorilor lui Bolojan, la un restaurant din București. Cine participă
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După tensiunile generate din cauza desemnării lui Adrian Veștea pentru funcția de premier, susținătorii lui Bolojan s-au întâlnit de urgență în această seară, la un restaurant cu specific italienesc din Capitală. Fotografiile au fost obținute în exclusivitate de Mediafax

UPDATE 22:30: Primii oamenii încep deja să plece de la restaurant.

Sursa foto: Mediafax

Potrivit surselor Gândul, la întâlnire participă europarlamentarul Gheorghe Falcă, fost primar de Arad, și mai mulți susținători ai lui Ilie Bolojan, printre care:

  • Mircea Abrudean, președintele Senatului
  • Florin Birta, primar municipiului Oradea
  • Mihai Coteț, senator PNL
  • Vetuța Stănescu, președintele PNL Hunedoara
  • Silviu-Iulian Coșa, senator PNL
  • Ovidiu Jitaru, senator PNL
  • Gheorghe Bota, senator PNL
  • Veta Păsculescu, senator PNL
  • Călin Gal, deputat PNL de Bihor
  • Dumitru Țiplea, deputat PNL de Bihor
  • Aurelian Cotinescu, deputat PNL de Dâmbovița
  • Arina Moș, deputată PNL de Bihor
  • Daniel Fenechiu, senator PNL

Birta și Abrudean, discuție privată

Sursa foto: Mediafax

Doi oameni foarte apropiați de Bolojan, Mircea Abrudean și Florin Birta, au fost surprinși discutând în afara restaurantului.

Sursa foto: Mediafax

Sursa foto: Mediafax

Sursa foto: Mediafax

Sursa foto: Mediafax

Sursa foto: Mediafax

Sursa foto: Mediafax

Sursa foto: Mediafax

Ilie Bolojan i-a dat luni seară un ultimatum lui Adrian Veștea să își depună mandatul. Premierul desemnat a anunțat imediat după ședința liberarilor că nu-l va depune și va merge până la capăt cu procedura învestirii Guvernului. Acesta a fost amenițat cu excluderea din PNL, iar liberalii au decis să nu susțină Guvernul condus de el.
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