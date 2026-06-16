PNL reacționează după ce Adrian Veștea a sfidat ultimatumul dat de Bolojan pentru depunerea mandatului. Mesajul liberalilor pentru Nicușor Dan

Secretarul general al PNL, Dan Motreanu, a oferit o primă reacție, într-o postare pe Facebook, după ce prim-vicepreședintele de partid, Adrian Veștea, a transmis că refuză să-și depună mandatul de premier, în contextul ultimatumului dat de Ilie Bolojan.

Dan Motreanu transmite un mesaj președintelui Nicușor Dan, având în vedere că Adrian Veștea a decis să meargă mai departe cu învestirea, deși ultimatumul dat de PNL pentru depunerea mandatului a expirat marți la ora 10:00. Deputatul liberal îi cere liderului de la Cotroceni să demareze noi negocieri cu partidele politice pentru identificarea unei soluții. Propunerea PNL-ului, în acest sens, este varianta unui guvern minoritar.

„Considerăm necesară reluarea dialogului politic, iar solicitarea PNL către președintele României este de a convoca noi consultări pentru identificarea unei soluții clare și asumate. Toate opțiunile trebuie analizate transparent, inclusiv varianta unui guvern minoritar, în baza unui acord național care să asigure stabilitatea țării.

PNL trebuie să rămână un partid liber și fidel propriilor decizii”, precizează Motreanu.

„PNL a menținut decizia de a nu guverna cu PSD”

Partidul Național Liberal insistă ca Adrian Veștea să-și depună mandatul de premier și reiterează refuzul de a guverna alături de Partidul Social Democrat.

„Biroul Politic Național al PNL a menținut decizia de a nu guverna cu PSD. Nu vom vota învestirea lui Adrian Veștea în postul de premier, pentru că este o decizie luată cu încălcarea spiritului democrației parlamentare, în afara PNL, fără consultarea PNL. PNL îi solicită lui Adrian Veștea să își depună mandatul, ținând cont de faptul că nu are sprijinul PNL”, afirmă Motreanu. „Parlamentarii liberali nu vor vota Guvernul Veștea” Deputatul subliniază că orice liberal care îl va vota pe Adrian Veștea va fi exclus din partid.