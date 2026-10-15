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Cum va fi folosită inteligența artificială în combaterea criminalității organizate și în administrație. Ce prevede programul de guvernare depus de Luca Niculescu

Cum va fi folosită inteligența artificială în combaterea criminalității organizate și în administrație. Ce prevede programul de guvernare depus de Luca Niculescu
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Joi, 15 octombrie 2026, a fost depus programul de guvernare în Parlament împreună cu lista de miniștri a Guvernului Niculescu. În cadrul documentului este menționată și utilizarea inteligenței artificiale, într-un mod responsabil, în combaterea criminalității organizate și în administrație.

Programul de guvernare prevede folosirea analizei digitale și a inteligenței artificiale în investigații. Tehnologiile ar urma să sprijine combaterea criminalității organizate, a traficului de droguri și persoane și a infracțiunilor informatice. De asemenea, s-ar lua în calcul achiziția centralizată de instrumente AI generative pentru funcționarii publici.

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Foto: Facebook/Luca Niculescu

Foto: Facebook/Luca Niculescu

Programul prevede intensificarea luptei împotriva criminalității organizate, traficului de droguri și de persoane și infracțiunilor cibernetice, cu accent pe porturile de la Marea Neagră. Sunt vizate siguranța online a minorilor, cooperarea internațională și folosirea responsabilă a inteligenței artificiale. Documentul include și consolidarea investigațiilor financiare.

„Combaterea criminalității organizate și siguranța online.

Consolidăm acțiunea împotriva grupărilor transnaționale, traficului de droguri și de persoane și criminalității cibernetice, cu atenție specială pentru porturile de la Marea Neagră. Dezvoltăm anchetele digitale și criminalistica, investim în siguranța online, în special a minorilor, și întărim cooperarea internațională. Folosim responsabil inteligența artificială în analiza datelor, investigații și procesele administrative, conform regulilor europene, cu decizia finală la om. Consolidăm capacitatea instituțională pentru derularea investigațiilor ﬁnanciare”, se arată în document.

Ghid pentru funcționarii publici pentru a utiliza inteligența artificială

Totodată, este prevăzută și aplicarea unitară a regulilor europene privind inteligența artificială în administrație și protejarea drepturilor fundamentale. Sunt propuse proiecte-pilot, infrastructură de calcul la ADR și înființarea Corpului inginerilor AI. Funcționarii ar urma să primească instrumente de inteligență artificială generativă, cu reguli stricte privind protecția datelor și a informațiilor clasificate.

„Inteligența artificială în administrație, cu reguli clare.

Implementăm coerent Regulamentul european privind inteligența artificială (AI Act), cu reguli unitare pentru selectarea, testarea, achiziția și utilizarea soluțiilor de inteligență artificială în administrație și cu protecția drepturilor fundamentale. Clarificăm prin act normativ coordonarea autorităților de supraveghere (ANCOM, ASF/BNR, ANSPDCP), incluzând modificările din pachetul european Digital Omnibus.

Creăm un mediu controlat de testare (sandbox) pentru servicii bazate pe identitate digitală, inteligență artificială și schimb securizat de date și lansăm programe pilot de inteligență artificială în sectorul public, inclusiv hub-uri de inovare și hackatoane publice.

Dezvoltăm la ADR infrastructura de calcul pentru modelele de inteligență artificială din administrație și înființăm Corpul inginerilor AI din administrația publică. Achiziționăm centralizat instrumente de inteligență artificială generativă pentru funcționarii publici, însoțite de un ghid unitar de utilizare și de reguli stricte privind protecția datelor personale, a secretelor de serviciu și a informațiilor clasificate”, se arată în programul de guvernare.

Este propusă și monitorizarea inteligentă a frontierelor și gestionarea comună a resurselor Poliției de Frontieră și Inspectoratului General pentru Imigrări. Scopul este menținerea securității, cu circulația fluidă a persoanelor și mărfurilor în spațiul Schengen.

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