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Cum vrea Luca Niculescu să schimbe sistemul de pensii din România. Ce este pachetul de solidaritate și ce se va întâmpla cu indexarea pensiilor

Cum vrea Luca Niculescu să schimbe sistemul de pensii din România. Ce este pachetul de solidaritate și ce se va întâmpla cu indexarea pensiilor
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Joi, 15 octombrie 2026, a fost depus programul de guvernare în Parlament împreună cu lista de miniștri a Guvernului Niculescu. În cadrul programului sunt menționate și noile măsuri pe care Luca Niculescu dorește să le aplice, în condițiile în care va fi învestit. La capitolul aferent pensiilor, salariilor și veniturilor, care se găsește în programul de guvernare, Luca Niculescu propune fundamentarea și includerea în bugetul anului 2027 a unui pachet de solidaritate. Acesta se adresează, în special, persoanelor vulnerabile. De asemenea, se precizează ce se va întâmpla cu indexarea pensiilor, precum și cu dosarele depuse la CNPP.

În primul rând, la această secțiune a programului de guvernare, Luca Niculescu pune accent pe indexarea pensiilor și predictibilitatea veniturilor pensionarilor. Este prevăzută indexarea pensiilor din 2027, pentru a menține puterea de cumpărare a persoanelor care au contribuit pe piața muncii. Măsura va ține cont de resursele bugetare și de obiectivele de reducere a deficitului și datoriei publice.

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Premierul desemnat, Luca Niculescu. Foto: Mediafax Foto.

Ce se va întâmpla cu indexarea pensiilor

„Începând cu 2027, asigurăm indexarea pensiilor, pentru protejarea puterii de cumpărare și respectarea contribuției celor care au muncit. Urmărim ca veniturile pensionarilor să țină pasul cu evoluția costului vieții. Fundamentăm costurile și asigurăm resursele, cu respectarea sustenabilității sistemului public de pensii și fără să periclităm traiectoria de reducere a deficitului și a datoriei publice”, se arată în programul de guvernare.

Pachet de solidaritate pentru persoanele vulnerabile

În programul de guvernare al lui Luca Niculescu este menționat și un pachet de solidaritate pentru persoanele vulnerabile. Pachetul este destinat persoanelor afectate de scumpiri și facturile la energie. Ajutoarele vor viza în special familiile cu cel puțin 3 copii, părinții singuri, veteranii și persoanele cu dizabilități.

„Fundamentăm și includem în bugetul pentru 2027 un pachet de solidaritate pentru persoanele și familiile afectate de creșterea prețurilor și a facturilor la energie, cu atenție pentru familiile cu 3 sau mai mulți copii, familiile monoparentale, veteranii și persoanele cu dizabilități. Sprijinul este orientat după venituri și nevoi, temporar și adaptat resurselor disponibile, cu limitarea presiunilor inflaționiste și respectarea consolidării fiscale”, se arată în programul de guvernare.

Digitalizarea serviciilor de pensii și protecție socială

În program este prevăzută și digitalizarea serviciilor de pensii și asistență socială. De asemenea, este pusă pe listă și reducerea cu 50% a dosarelor de pensie care depășesc termenul legal până în iunie 2027. Sunt vizate și introducerea cuponului electronic, digitalizarea arhivelor și simplificarea procedurilor.

„Servicii de pensii și protecție socială mai rapide și digitale. Publicăm, în 30 de zile de la învestire și apoi lunar, numărul dosarelor de pensie care depășesc termenul legal, reducem acest stoc cu 50% până în iunie 2027 și verificăm cel puțin 3% dintre dosarele soluționate. Operaționalizăm cuponul electronic de pensie, digitizăm arhivele Casei Naționale de Pensii Publice și finalizăm Sistemul Național Integrat de Asistență Socială, pentru acordarea online a beneficiilor și verificarea automată a eligibilității, păstrând asistența la ghișeu. Până în iunie 2027 analizăm, cu partenerii sociali, integrarea serviciilor de pensii, ocupare, protecție socială și inspecție a muncii și propunem soluția de debirocratizare, păstrând continuitatea serviciilor și competențele de inspecție”, se mai arată în programul de guvernare.

Dezvoltarea continuă a Pilonului II de pensii

Programul de guvernare susține dezvoltarea Pilonului II de pensii și diversificarea investițiilor. Pentru sustenabilitatea sistemului public, sunt vizate creșterea ocupării, reducerea excepțiilor nejustificate și predictibilitatea fiscal-bugetară.

„Pilonul II, parte a arhitecturii de economisire pe termen lung. Pilonul II oferă protecție suplimentară viitorilor pensionari și este o sursă importantă de capital intern pentru economie; dezvoltarea sa și diversificarea investițiilor se corelează cu stabilitatea regulilor, administrarea prudentă și dezvoltarea pieței de capital.

Sustenabilitatea sistemului public de pensii depinde de dinamica demografică, de numărul persoanelor active și de lărgirea bazei contributive; soluția structurală este creșterea ocupării, reducerea excepțiilor nejustificate, corelarea cu reforma salarizării și predictibilitatea fiscal-bugetară. Rolul Ministerului Finanțelor în politica de pensii, alături de Ministerul Muncii, este să asigure sustenabilitatea financiară, compatibilitatea cu bugetul și credibilitatea angajamentelor pe termen lung”, se arată în program.

sursă foto: Mediafax Foto / Gândul

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