Întrebat de ce l-a ales pe Veștea premier, Nicușor Dan a plecat în grabă din fața jurnaliștilor: „Promit că răspund mâine dimineață”

Nicușor Dan a evitat joi, la Bruxelles, să detalieze motivele pentru care l-a ales pe Adrian Veștea ca premier. Întrebat despre această numire criticată de unii politicieni, șeful statului a plecat în grabă și a promis că revine cu explicații când se întoarce în România.
Jurnaliștii au vrut să afle cum a fost posibilă desemnarea lui Veștea fără o consultare prealabilă cu propriul partid. Președintele a refuzat însă să dea un răspuns pe loc și a cerut timp.
„Promit că răspund mâine dimineață. Lăsați-mă să mă întorc în țară ca să înțeleg și eu care sunt realitățile”, a spus șeful statului, înainte de a pleca în grabă la o întâlnire.
Nicușor Dan a amintit că are limite constituționale privind declarațiile despre partidele politice, dar a subliniat că noul guvern trebuie să aibă majoritate și să fie pro-occidental.
„Ceea ce am vrut să spun tot timpul este că un guvern trebuie să aibă o majoritate și să fie pro-occidental. Dacă punem aceste condiții cu condițiile pe care le pun toate partidele, o să vedem foarte puține soluții logice”, a conchis Nicușor Dan.