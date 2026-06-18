Întrebat de ce l-a ales pe Veștea premier, Nicușor Dan a plecat în grabă din fața jurnaliștilor: „Promit că răspund mâine dimineață”

Nicușor Dan a evitat joi, la Bruxelles, să detalieze motivele pentru care l-a ales pe Adrian Veștea ca premier. Întrebat despre această numire criticată de unii politicieni, șeful statului a plecat în grabă și a promis că revine cu explicații când se întoarce în România.

Presa străină cere lămuriri despre numirea noului premier

Jurnaliștii au vrut să afle cum a fost posibilă desemnarea lui Veștea fără o consultare prealabilă cu propriul partid. Președintele a refuzat însă să dea un răspuns pe loc și a cerut timp.

„Promit că răspund mâine dimineață. Lăsați-mă să mă întorc în țară ca să înțeleg și eu care sunt realitățile”, a spus șeful statului, înainte de a pleca în grabă la o întâlnire.

Condițiile partidelor blochează formarea noului Executiv

Nicușor Dan a amintit că are limite constituționale privind declarațiile despre partidele politice, dar a subliniat că noul guvern trebuie să aibă majoritate și să fie pro-occidental.