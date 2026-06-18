Nicușor Dan, întrebat dacă Ciprian Ciucu ar trebui să facă un pas în spate de la Primărie, după ce a fost pus sub control judiciar. Ce răspuns a dat

Aflat la Bruxelles, unde participă la reuniunea Consiliului European, Nicușor Dan a fost întrebat, printre altele, despre situația lui Ciprian Ciucu, primarul Capitalei și prim-vicepreședintele PNL, care a fost pus sub control judiciar, după aproape trei ore de audieri la DNA.

Nicușor Dan, despre situația lui Ciprian Ciucu: ”Sunt niște chestiuni care nu vizează activitatea lui la Primăria Capitalei”

Șeful statului a declarat că nu are mai multe informații despre situația edilului, însă dacă activitatea acestuia la Primărie nu este vizată, nu sunt motive pentru care acesta să nu își ducă la capăt mandatul, susține Nicușor Dan.

”(n.r. Considerați că Ciucu ar trebui să facă un pas în spate de la Primărie?) Nu cunosc. Bineînțeles că am aflat și eu această informație. Din câte înțeleg, sunt niște chestiuni care nu vizează activitatea lui la Primăria Capitalei și este normal să continue acolo”, a declarat Nicușor Dan.

Ciucu, după trei ore de audieri la DNA: ”Sunt încrezător că adevărul va ieși la iveală”

Potrivit surselor Gândul, Ciprian Ciucu a fost plasat sub control judiciar pentru următoarele 60 de zile. În același doar, două persoane au fost arestate în cursul zilei de ieri, mai arată sursele citate

Ciprian Ciucu a ieșit de la DNA după aproape trei ore de audieri. Primarul Capitalei a declarat că e nevinovat, că nu are nimic de ascuns și că nu îi cunoaște pe afaceriștii din dosar. Întrebat dacă intenționează să demisioneze, edilul a declarat că nu ia în calcul o astfel de variantă.

Primarul Capitalei a menționat că nu are nimic de ascuns, dar că înțelege, însă, gravitatea situației în care se află și că, de acum înainte, va avea o reputație pătată.

„Nu am nimic de ascuns. Sunt încrezător că adevărul va ieși la iveală. Sunt nevinovat. Am văzut învinuirile care mi se aduc. Voi comunica și eu puțin mai târziu. Ceea ce pot să spun este că știu că, de acum înainte, un an, doi, trei, nu știu cât va dura acest proces, voi avea o tinichea de coadă. (n.r. cine sunt afaceriștii din dosar?) Nu îi cunosc. Vreau să îmi duc mandatul până la capăt ca și cum acest lucru nu ar exista. Treaba mea este să am grijă de București și să mă dedic Bucureștiului, iar în ceea ce privește această situație, voi colabora cu organele judiciare”, a declarat Cipian Ciucu.