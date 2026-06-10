Jose Mourinho se întoarce la Real Madrid, după 13 ani

Jose Mourinho se întoarce la Real Madrid, ca antrenor principal, după 13 ani. Clubul Benfica Lisabona a dat publicității un comunicat oficial, miercuri, 10 iunie, în care anunță despărțirea de tehnicianul lusitan.

Potrivit informațiilor, mutarea a fost confirmată în urma unui acord între cluburi.

Real a plătit 15 milioane de euro pentru Mourinho

Pentru „transferul” lui Mourinho, Real Madrid plătește aproape 15 milioane de euro, răscumpărarea contractului reputatului antrenor.

Revenirea lui Mourinho, care a mai condus echipa „blanco” între 2010 și 2013, a devenit oficială după realegerea lui Florentino Pérez în funcția de președinte al clubului spaniol. Duminică au fost alegeri la clubul din Madrid. Tehnicianul în vârstă de 63 de ani îl înlocuiește pe Álvaro Arbeloa, al cărui mandat a fost încheiat oficial marți seară.

În paralel, Benfica a anunțat că banca tehnică va fi preluată de Marco Silva, fost antrenor la Fulham, acesta semnând un contract valabil pe două sezoane, cu opțiune de prelungire până în 2028/2029.

Mourinho vine la Madrid după mai multe experiențe internaționale, inclusiv la Tottenham, AS Roma și Fenerbahçe. Are în palmares un singur trofeu în ultimele nouă sezoane (UEFA Europa Conference League), câștigat cu AS Roma, în 2022.

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