Nadal refuză să-l înlocuiască pe Florentino Pérez de la conducerea celui mai titrat club din lume. Rafa nu va fi președintele Real Madrid. Numele lui Rafael Nadal a circulat în presa spaniolă de când Florentino Pérez a anunţat că va convoca noi alegeri la Real Madrid. Legenda a pus rapid capăt zvonului.

Fostul număr 1 mondial, catalan, dar suporter al lui Real Madrid, nepotul fostului fundaş al Barcelonei, Miguel Angel Nadal, a negat miercuri zvonurile venite din Spania care sugerau o posibilă candidatură la preşedinţia clubului madrilen.

Declarații fără echivoc

„Am citit informaţii care mă leagă de posibile candidaturi la preşedinţia lui Real Madrid. Vreau să clarific faptul că aceste informaţii sunt false”, a afirmat el pe X.

Efectul Riquelme

Aceste speculaţii au fost alimentate de legăturile sale strânse cu omul de afaceri Enrique Riquelme, şeful grupului energetic Cox, prin intermediul mai multor parteneriate sportive. Acesta a fosst prezentat în mod regulat ca un potenţial adversar al lui Florentino Pérez.

Florentino, bătut în cuie la Real

Pérez şi-a confirmat marţi intenţia de a candida pentru încă un mandat, lăsând în acelaşi timp deschisă uşa unor potenţiali rivali.

„Îmi pare rău să vă anunț asta, dar nu voi demisiona! Real Madrid își va reveni întotdeauna! Am cerut conducerii clubului să demareze procesul începerii alegerilor. La Real Madrid nu există un singur proprietar, sunt cei 1.000 de membri care alcătuiesc clubul.

Am luat această decizie deoarece s-a creat o situație absurdă, provocată de campanii împotriva intereselor lui Real Madrid și împotriva mea. Rezultatele nu au fost cele mai bune, dar în sport nu câștigi întotdeauna. Se profită de această situație pentru a mă ataca personal. Se întreabă: «Unde este Florentino Prere? De obicei, eu nu ies să vorbesc.

Membru de onoare al lui Real Madrid din 2011 şi un obişnuit al lojei prezidenţiale de pe Bernabéu, Nadal nu are nicio intenţie de a participa la alegeri.

