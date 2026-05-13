Prima pagină » Sport » Nadal nu-i ia scaunul lui Florentino Pérez. Rafa nu va fi președintele Real Madrid

Nadal nu-i ia scaunul lui Florentino Pérez. Rafa nu va fi președintele Real Madrid

Nadal nu-i ia scaunul lui Florentino Pérez. Rafa nu va fi președintele Real Madrid
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News

Nadal refuză să-l înlocuiască pe Florentino Pérez de la conducerea celui mai titrat club din lume. Rafa nu va fi președintele Real Madrid. Numele lui Rafael Nadal a circulat în presa spaniolă de când Florentino Pérez a anunţat că va convoca noi alegeri la Real Madrid. Legenda a pus rapid capăt zvonului.

Fostul număr 1 mondial, catalan, dar suporter al lui Real Madrid, nepotul fostului fundaş al Barcelonei, Miguel Angel Nadal, a negat miercuri zvonurile venite din Spania care sugerau o posibilă candidatură la preşedinţia clubului madrilen.

Declarații fără echivoc

„Am citit informaţii care mă leagă de posibile candidaturi la preşedinţia lui Real Madrid. Vreau să clarific faptul că aceste informaţii sunt false”, a afirmat el pe X.

Efectul Riquelme

Aceste speculaţii au fost alimentate de legăturile sale strânse cu omul de afaceri Enrique Riquelme, şeful grupului energetic Cox, prin intermediul mai multor parteneriate sportive. Acesta a fosst prezentat în mod regulat ca un potenţial adversar al lui Florentino Pérez.

Florentino, bătut în cuie la Real

Pérez şi-a confirmat marţi intenţia de a candida pentru încă un mandat, lăsând în acelaşi timp deschisă uşa unor potenţiali rivali.

„Îmi pare rău să vă anunț asta, dar nu voi demisiona! Real Madrid își va reveni întotdeauna! Am cerut conducerii clubului să demareze procesul începerii alegerilor. La Real Madrid nu există un singur proprietar, sunt cei 1.000 de membri care alcătuiesc clubul.

Am luat această decizie deoarece s-a creat o situație absurdă, provocată de campanii împotriva intereselor lui Real Madrid și împotriva mea. Rezultatele nu au fost cele mai bune, dar în sport nu câștigi întotdeauna. Se profită de această situație pentru a mă ataca personal. Se întreabă: «Unde este Florentino Prere? De obicei, eu nu ies să vorbesc.

Membru de onoare al lui Real Madrid din 2011 şi un obişnuit al lojei prezidenţiale de pe Bernabéu, Nadal nu are nicio intenţie de a participa la alegeri.

Recomandarea autorului: De ce nu vrea Rafael Nadal să devină ANTRENOR. Cum și-a motivat legendarul tenismen decizia

Recomandarea video

Mediafax
Fostul șef ANPC a luat „țeapă” cu biletul la concertul Metallica
Digi24
Xi Jinping în spatele ușilor închise: cele două laturi ale președintelui chinez și cum tratează puterile mijlocii
Cancan.ro
‼️ANUNȚUL făcut de medici despre starea de sănătate a lui Alexandru, băiețelul de 5 ani dispărut în Sibiu
Prosport.ro
FOTO. „Cea mai frumoasă femeie de pe planetă”. S-a căsătorit cu Eugenia și a spus-o fără ocolișuri
Adevarul
Cea mai nefericită combinație pentru România: recesiune plus inflație de 10,7%. Cine a băgat țara în criză
Mediafax
Traian Băsescu crede că Bolojan va candida la Președinția României
Click
Românii au ales cel mai frumos oraș din țară: „Are problemele lui, dar la capitolul frumusețe nu se compară”
Digi24
Eroul lui Alex. Mărturia lui Mihail Soare, salvatorul care l-a zărit pe copil cu coada ochiului, din elicopter: Nici nu putea să plângă
Cancan.ro
Am aflat ce a făcut Andreea Ibacka în Elveția, de fapt, chiar înainte de anunțul divorțului de Cabral
Ce se întâmplă doctore
Cabral și Andreea Ibacka divorțează. Prima reacție a prezentatorului de la PRO TV
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
FOTO: Cum arată tancul românesc echipat cu o cușcă anti-dronă
Descopera.ro
Canadienii pregătesc un nou telescop spațial! Ce va căuta?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Vreau să fac schimbul de ulei. Mecanicul: - Ce maşină e?
Descopera.ro
Închisorile din Europa, supraaglomerate. Care sunt țările cu cei mai mulți deținuți?
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Nicușor se aseamănă cu personajul Mr. Bean”
23:00
Ion Cristoiu: „Nicușor se aseamănă cu personajul Mr. Bean”
ULTIMA ORĂ Surse: Fostul ministru al Sănătății, Alexandru Rafila, a provocat un accident în lanț în București. 4 mașini implicate. Un șofer a ajuns la Spitalul Elias
22:41
Surse: Fostul ministru al Sănătății, Alexandru Rafila, a provocat un accident în lanț în București. 4 mașini implicate. Un șofer a ajuns la Spitalul Elias
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Traian Băsescu a făcut pulbere toate regulile din țară. Până la Băsescu am avut democrație, după el, nu am mai avut nimic”
22:30
Ion Cristoiu: „Traian Băsescu a făcut pulbere toate regulile din țară. Până la Băsescu am avut democrație, după el, nu am mai avut nimic”
CONTROVERSĂ Șeful NATO cere statelor membre să aloce mai mulți bani pentru ajutorul Ucrainei. Ce procent din PIB a propus Mark Rutte
22:16
Șeful NATO cere statelor membre să aloce mai mulți bani pentru ajutorul Ucrainei. Ce procent din PIB a propus Mark Rutte
MARIUS TUCĂ SHOW Marius Tucă Show începe joi, 14 mai, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Călin Georgescu
22:00
Marius Tucă Show începe joi, 14 mai, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Călin Georgescu
VIDEO Băsescu cere refacerea coaliției de guvernare: „Viitorul premier nu trebuie să fie un pesedist cu carnet liberal”
21:56
Băsescu cere refacerea coaliției de guvernare: „Viitorul premier nu trebuie să fie un pesedist cu carnet liberal”

Cele mai noi

Trimite acest link pe