Real Madrid, umilită la Lisabona: portarul echipei Benfica a marcat golul calificării în play-off-ul Ligii Campionilor în minutul 97

29 ian. 2026, 09:19, Actualitate
Real Madrid, umilită la Lisabona / Sursa FOTO: Profimedia

Benfica Lisabona a făcut un meci mare împotriva Realului, iar eroul echipei lusitane a fost portarul echipei, care a marcat golul calificării în play-off-ul Ligii Campionilor în minutul 97. S-a terminat 4-2 pentru trupa antrenată de Jose Mourinho, iar eșecul suferit în Portugalia aruncă gruparea din Madrid în afara „optimilor” UCL, scrie PROSPORT.

Benfica avea 3-2 pe tabelă în minutul 90, dar cele 3 puncte nu o ajuta prea mult, având nevoie de o victorie la cel puțin două goluri diferență ca să prindă faza play-off-ului.

Trubin, gol cu capul la ultima fază din meci

Iar în cel de-al 7-lea minut al prelungirilor, portarul Anatoliy Trubin a înscris pentru 4-.2. El a urcat în careul Realului ca să-și ajute colegii, la o fază lovitură liberă pentru Benfica. Norvegianul Aursnes a centrat balonul în careu, iar în mod neașteptat cel care a ajuns să lovească mingea cu capul a fost tocmai Trubin. Lovitura sa l-a lăsat fără replică pe Thibaut Courtois.

Benfica a marcat golul de care avea nevoie pentru o calificare de neuitat în play-off-ul UCL, remarcă PROSPORT.

Succesul cu 4-2 obținut de Benfica Lisabona a lăsat-o în afara competiției pe Olympique Marseille. Francezii au încheiat faza grupelor pe locul 25, primul sub linie, și nu merg mai departe. În ultimul joc, au fost „spulberați” de Club Brugge (3-0 pentru belgieni).

Cel mai rău, însă, a pățit-o chiar Real Madrid, care a căzut șase locuri în urma înfrângerii din Portugalia și, astfel, a ratat calificarea directă în optimile de finală ale competiției. Deși înaintea acestei etape era pe 3 și părea că nu va avea probleme în a-și asigura prezența în Top 8, Real a încheiat grupele pe 9 și se duce la bătălia din play-off.

Ce a făcut Dennis Man

În partea de jos a clasamentului, PSV Eindhoven, unde evoluează Dennis Man, a ratat clasarea în primele 24 și este eliminată din Liga Campionilor. În ultima partidă, batavii au pierdut cu Bayern, scor 1-2, chiar pe teren propriu.

Dar, cea mai importantă formație eliminată din Liga Campionilor este tocmai campioana Italiei, Napoli, care a pierdut acasă cu Chelsea, scor 2-3, și a încheiat pe locul 30 din 36 de echipe.

