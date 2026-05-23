Prima pagină » Actualitate » Ilie Bolojan, primit cu ostilitate la Iași. Oamenii i-au strigat: Jos Bolojan!/Ilie, la pușcărie!/Nu vă dați demisia?/ Vrem viitor pentru tineri, nu austeritate”

Ilie Bolojan, primit cu ostilitate la Iași. Oamenii i-au strigat: Jos Bolojan!/Ilie, la pușcărie!/Nu vă dați demisia?/ Vrem viitor pentru tineri, nu austeritate”

Luiza Dobrescu
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Spre deosebire de vizita din Vrancea, de vineri, unde liderii de partid s-au organizat şi au adus câţiva oameni care să-l aplaude pe premier, la Iaşi, sâmbătă, lucrurile au stat exact pe dos.

Vezi galeria foto
3 poze

UPDATE În timpul petrecut Biblioteca Centrală Universitară Iași, premierul a fost aşteptat de câţiva ieşeni care i-au transmis mesaje pe nişte pancarte improvizate.

Mesajele afişate îi transmiteau premierului demis că oamenii au ieşit în stradă ca să apere „viitorul copiilor noştri.”

Printre aceştia se aflau şi câţiva studenţi de la Facultatea de Ştiinţe Politice care i-au transmis lui Ilie Bolojan:

„Vrem viitor pentru tineri, nu austeritate”.

Alţii i-au strigat de peste stradă: „Jos Bolojan!”,”Ilie, la puşcărie! Tâlharule!”. Premierul s-a prefăcut că nu-i aude şi a fugit de ei spre maşină, aşa cum procedează de fiecare dată în astfel de situații.

Printre cei care îl însoţeau pe premierul demis, se afla şi preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi, Costel Alexe.

Ştirea iniţială

Ilie Bolojan, preşedinte al PNL, a fost primit în capitala Moldovei cu un val de ostilitate evident care i-a determinat pe SPP-işti să strângă rândurile şi mai mult în jurul premierului.

Președintele PNL, Ilie Bolojan, se află sâmbătă, 23 mai, la Gala Iașului Liberal (Biblioteca Centrală Universitară Iași, Aula Mihai Eminescu).

Gala Iașului Liberal reprezintă cel mai important eveniment organizat anual de PNL Iași și marchează înființarea Partidului Național Liberal. Vor fi acordate premii consacrate pentru cele mai de seamă personalități ale Iașului din diverse domenii, de la mediu de afaceri la cel academic sau sportiv.

„Dl Bolojan, nu vă daţi demisia?” a fost una dintre întrebările pe care le-a auzit din mulţime premierul demis, care a venit însoţit de Alexandru Muraru.

Presa a fost ţinută departe de Bolojan de către jandarmii care se aud pe fundal cum recomandă ziariştilor să nu mai înainteze.

La 15:30, premierul are are întâlnire cu primarii din judeţ, iar la 16:30 a anunţat că va da doar o declaraţie.

De când a fost demis prin moţiune de cenzură, Ilie Bolojan se află într-un adevărat tur electoral prin ţară. Vineri a tăiat o panglică inaugurală la noul complex balnear din Vizantea-Livezi.

Duminică, se va afla în Argeş, la Vila Florica din Ştefăneşti, unde liberalii vor sărbători 151 de ani de la înfiinţarea Partidului Naţional Liberal.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Recomandarea video

Citește și

EDUCAȚIE Modele de subiecte la Română și Matematică pentru Evaluarea Națională 2026. Ce vor avea de rezolvat elevii
19:45
Modele de subiecte la Română și Matematică pentru Evaluarea Națională 2026. Ce vor avea de rezolvat elevii
EVENIMENT Cutremur în Hawaii. Vulcanul Kilauea stă să erupă. Când este de așteptat evenimentul
19:42
Cutremur în Hawaii. Vulcanul Kilauea stă să erupă. Când este de așteptat evenimentul
VIDEO Un urs, turist fidel, s-a cazat la un hotel din Poiană. Răspunsul la apelul 112: „Un urs în hotel nu este o urgență”
19:23
Un urs, turist fidel, s-a cazat la un hotel din Poiană. Răspunsul la apelul 112: „Un urs în hotel nu este o urgență”
CONTROVERSĂ După ce Grindeanu l-a numit „zombie politic”, Câciu preia atacurile la Bolojan: „erou de plastilină”/„Ilie Sărăcie”/„zombie politic și administrativ”
18:29
După ce Grindeanu l-a numit „zombie politic”, Câciu preia atacurile la Bolojan: „erou de plastilină”/„Ilie Sărăcie”/„zombie politic și administrativ”
ECONOMIE Analiză Reuters: Giganții economiei mondiale pierd zeci de miliarde de dolari din cauza războiului din Iran
18:24
Analiză Reuters: Giganții economiei mondiale pierd zeci de miliarde de dolari din cauza războiului din Iran
FLASH NEWS AutoFEST 2026 sau motoare turate la maxim, drifturi şi adrenalină, pe platoul din incinta Politehnica Bucureşti
18:21
AutoFEST 2026 sau motoare turate la maxim, drifturi şi adrenalină, pe platoul din incinta Politehnica Bucureşti
Mediafax
Bărbatul care a „păcălit” canicula: și-a răcit casa fără aer condiționat și fără facturi uriașe
Digi24
Toți oamenii ayatollahului: aliații Iranului învață să se descurce singuri
Cancan.ro
Pescobar, DISTRUS. Restaurantul mega celebru a fost ÎNCHIS! Motivul este halucinant
Prosport.ro
FOTO. Imagini hot cu cea mai frumoasă voleibalistă din lume în costum de baie
Adevarul
Criza politică din România a stricat planul Budapestei privind gazul din Marea Neagră. Presa maghiară scrie despre acordul crucial pentru Ungaria
Mediafax
Crama de pe Autostrada Soarelui care a dus vinul dobrogean în lume
Click
Daniel Iordăchioaie, experiență de coșmar după ce a acceptat un avans de 10.000 de dolari: „M-am băgat de frică. Groapa era adâncă de doi metri, iar pământul era deasupra mea”
Digi24
„Ceasul ticăie pentru Putin. Mai are 5 luni”. Avertismentul șefului serviciilor secrete estoniene privind pierderile uriașe ale Rusiei
Cancan.ro
A dat lovitura după Survivor! Gabi Tamaș a semnat. Pe ce post TV va putea fi văzut
Ce se întâmplă doctore
Ce arată primele rezultate ale necropsiei lui Robert, elevul din Bacău mort după ce s-ar fi înecat cu un sandwich
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Performanță spectaculoasă pentru un român în Formula 4. Pleacă din pole position
Descopera.ro
De ce dinozaurii carnivori aveau brațe așa mici?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Gheorghe: - Ioane, dacă eu m-aș însura cu soră-ta, noi doi ce-am fi?
Descopera.ro
O plantă considerată dispărută de 60 de ani a reapărut brusc
FLASH NEWS Dezastru minier în China. Cel puțin 82 de morți după o explozie masivă de gaz într-o mină din nordul țării
19:21
Dezastru minier în China. Cel puțin 82 de morți după o explozie masivă de gaz într-o mină din nordul țării
EXCLUSIV Cel mai tânăr securist din România. La doar 9 ani o denunța pe tovarășa învățătoare. Câți informatori minori au fost racolați în ultimii ani ai comunismului
19:00
Cel mai tânăr securist din România. La doar 9 ani o denunța pe tovarășa învățătoare. Câți informatori minori au fost racolați în ultimii ani ai comunismului
EMISIUNI GÂNDUL prezintă duminică, 24 mai, de la ora 19.00, o nouă ediție MARTORII – Vali Pistolaru, aventuri în Bucureștiul Sălbatic
19:00
GÂNDUL prezintă duminică, 24 mai, de la ora 19.00, o nouă ediție MARTORII – Vali Pistolaru, aventuri în Bucureștiul Sălbatic
FLASH NEWS Protest masiv la Madrid. Spaniolii cer demisia premierului Sánchez pe fondul mai multor scandaluri de corupție
18:16
Protest masiv la Madrid. Spaniolii cer demisia premierului Sánchez pe fondul mai multor scandaluri de corupție
REACȚIE Fostul ministru al Transporturilor, Ciprian Şerban, face apel la luciditate: „Responsabilitatea publică se măsoară în decizii asumate”
17:56
Fostul ministru al Transporturilor, Ciprian Şerban, face apel la luciditate: „Responsabilitatea publică se măsoară în decizii asumate”
SPORT Ceremonie în Bănie. Campionii României, cetățeni de onoare ai Craiovei
17:42
Ceremonie în Bănie. Campionii României, cetățeni de onoare ai Craiovei

Cele mai noi

Trimite acest link pe