Leul este prăbușit! Euro își continuă ascensiunea. Dolarul a explodat! E recordul anului

În cursul zilei de miercuri, 24 iunie 2026, BNR a emis noile cotații pentru ziua în curs. La o analiză scurtă asupra datelor se poate observa că Leul se află pe o pantă ascendentă, iar cursul Euro își continuă ascensiunea. Cursul Dolarului a înregistrat un record, anul acesta, ajungând la 4.6227 de lei.

În ultimele zile, cursul Euro a înregistrat o creștere, aspect observat și în cazul Dolarului. Banca Națională a României (BNR) a emis noile cotații pentru ziua curentă și poate fi observată o nouă creștere a monedei Euro, precum și în cazul Dolarului. Altfel, Leul s-a prăbușit din nou.

BNR indică următoarele date în cazul monedelor principale:

1 Euro = 5.2461 lei, fiind înregistrată o creștere cu 0.0001 lei. Vă reamintim că în data de 6 mai 2026, Euro a atins 5.2688 de lei. Cursul minim în acest an a fost înregistrat pe 8 ianuarie, la 5.0871 de lei.

fiind înregistrată o creștere cu 0.0001 lei. Vă reamintim că în data de 6 mai 2026, Euro a atins 5.2688 de lei. Cursul minim în acest an a fost înregistrat pe 8 ianuarie, la 5.0871 de lei. 1 Dolar SUA = 4.6227 de lei, fiind înregistrată o creștere de 0.0246 de lei. Așa cum precizează Banca Națională a României, a fost înregistrat un nou record, astăzi. Cursul minim a fost înregistrat pe 28 ianuarie 2026, când un Dolar SUA putea fi cumpărat cu 4.2490 de lei.

De asemenea, indicele IRCC trimestrial 2925T4 are valoarea de 5,58%.

Indicele ROBOR stabilit la data curentă are următoarele valor:

3M (3 luni) = 5.84%;

6M (6 luni) = 5.92%;

12M (12 luni) = 5.98%, fiind înregistrată o creștere cu 0.01 unități.

Alte cotații ale zilei:

1 Franc elvețian = 5.6936 de lei, fiind înregistrată o creștere de 0.0164 de lei.

1 Liră sterlină = 6.0934 de lei, fiind înregistrată o creștere de 0.0135 de lei.

100 Forinți maghiari = 1.4757 de lei, fiind înregistrată o scădere de 0.0066 de lei.

1 Leu moldovenesc = 0.2603 lei, fiind înregistrată o creștere de 0.0003 lei.

1 Rublă rusească = 0.0618 lei, fiind înregistrată o creștere de 0.0003 lei.

1 Hrivnă ucraineană = 0.1030 de lei, fiind înregistrată o creștere de 0.0006 lei.

BNR anunță că gramul de aur înregistrează o scădere cu 3.9681 de lei. Azi, 24 iunie, un gram de aur costă 604.7157 de lei.

De ce există aceste oscilații?

Situația economică din România rămâne fragilă pe fondul instabilității politice. Demiterea Guvernului Ilie Bolojan prin moțiune de cenzură a amplificat presiunile asupra monedei naționale.

Cotațiile zilnice sunt influențate de evoluțiile economice și politice interne și externe. Printre factorii importanți se numără inflația, deciziile băncilor centrale, nivelul dobânzilor, fluxurile de investiții și stabilitatea politică. În perioade de incertitudine, moneda națională poate fi supusă unor presiuni suplimentare pe piața valutară.

Sursă foto: Gândul / Shutterstock / BNR