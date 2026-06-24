Prima pagină » Actualitate » Leul este prăbușit! Euro își continuă ascensiunea. Dolarul a explodat! E recordul anului

Leul este prăbușit! Euro își continuă ascensiunea. Dolarul a explodat! E recordul anului

Leul este prăbușit! Euro își continuă ascensiunea. Dolarul a explodat! E recordul anului
Galerie Foto 5
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

În cursul zilei de miercuri, 24 iunie 2026, BNR a emis noile cotații pentru ziua în curs. La o analiză scurtă asupra datelor se poate observa că Leul se află pe o pantă ascendentă, iar cursul Euro își continuă ascensiunea. Cursul Dolarului a înregistrat un record, anul acesta, ajungând la 4.6227 de lei.

În ultimele zile, cursul Euro a înregistrat o creștere, aspect observat și în cazul Dolarului. Banca Națională a României (BNR) a emis noile cotații pentru ziua curentă și poate fi observată o nouă creștere a monedei Euro, precum și în cazul Dolarului. Altfel, Leul s-a prăbușit din nou.

Sursă: BNR

BNR indică următoarele date în cazul monedelor principale:

  • 1 Euro = 5.2461 lei, fiind înregistrată o creștere cu 0.0001 lei. Vă reamintim că în data de 6 mai 2026, Euro a atins 5.2688 de lei. Cursul minim în acest an a fost înregistrat pe 8 ianuarie, la 5.0871 de lei.
  • 1 Dolar SUA = 4.6227 de lei, fiind înregistrată o creștere de 0.0246 de lei. Așa cum precizează Banca Națională a României, a fost înregistrat un nou record, astăzi. Cursul minim a fost înregistrat pe 28 ianuarie 2026, când un Dolar SUA putea fi cumpărat cu 4.2490 de lei.
Leul este prăbușit! Euro își continuă ascensiunea. Dolarul a explodat! E recordul anului

Ce se întâmplă cu monedele principale, astăzi

De asemenea, indicele IRCC trimestrial 2925T4 are valoarea de 5,58%.

Indicele ROBOR stabilit la data curentă are următoarele valor:

  • 3M (3 luni) = 5.84%;
  • 6M (6 luni) = 5.92%;
  • 12M (12 luni) = 5.98%, fiind înregistrată o creștere cu 0.01 unități.

Alte cotații ale zilei:

  • 1 Franc elvețian = 5.6936 de lei, fiind înregistrată o creștere de 0.0164 de lei.
  • 1 Liră sterlină = 6.0934 de lei, fiind înregistrată o creștere de 0.0135 de lei.
  • 100 Forinți maghiari = 1.4757 de lei, fiind înregistrată o scădere de 0.0066 de lei.
  • 1 Leu moldovenesc = 0.2603 lei, fiind înregistrată o creștere de 0.0003 lei.
  • 1 Rublă rusească = 0.0618 lei, fiind înregistrată o creștere de 0.0003 lei.
  • 1 Hrivnă ucraineană = 0.1030 de lei, fiind înregistrată o creștere de 0.0006 lei.

BNR anunță că gramul de aur înregistrează o scădere cu 3.9681 de lei. Azi, 24 iunie, un gram de aur costă 604.7157 de lei.

De ce există aceste oscilații?

Situația economică din România rămâne fragilă pe fondul instabilității politice. Demiterea Guvernului Ilie Bolojan prin moțiune de cenzură a amplificat presiunile asupra monedei naționale.

Cotațiile zilnice sunt influențate de evoluțiile economice și politice interne și externe. Printre factorii importanți se numără inflația, deciziile băncilor centrale, nivelul dobânzilor, fluxurile de investiții și stabilitatea politică. În perioade de incertitudine, moneda națională poate fi supusă unor presiuni suplimentare pe piața valutară.

Sursă foto: Gândul / Shutterstock / BNR

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Mediafax
Evaluarea Națională 2026. Subiecte la Matematică. Ce au avut de rezolvat elevii la examen/Baremele pentru proba de Matematică
Digi24
Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul 2026: Ce nu este bine să faci pe 24 iunie. Obiceiurile păstrate de români
Cancan.ro
BREAKING. Avem subiectele de la Matematică, la Evaluarea Națională 2026? Cum se rezolvau exercițiile
Prosport.ro
FOTO. Soțul milionar a înșelat-o cu cea mai bună prietenă a ei. Cum arată și ce a decis
Adevarul
„Anticipatele sunt cea mai bună soluție proastă”. Mutarea care i-ar fi fatală președintelui Nicușor Dan
Mediafax
Adormiți în câteva secunde? Medicii spun că ar putea fi un semnal de alarmă
Click
Caz de canibalism la Serviciul de Ambulanță din Budapesta. Ancheta șoc: Organe umane găsite acasă la un angajat
Digi24
Măsurile anunțate de Grecia împotriva peștelui-iepure, după ce 148 de oameni au fost mușcați. Recomandări pentru turiști
Cancan.ro
Adi Sînă, prima reacție după ce s-a aflat că ar divorța de Anca Serea. Ce mesaj subliminal a transmis
Ce se întâmplă doctore
Soția lui Mădălin Ionescu, imagini incendiare! Cum arată acum acum Cristina Șișcanu, după ce a slăbit enorm
Ciao.ro
Daniel Buzdugan, de urgență la spital! Era dezbrăcat și aproape inconștient
Promotor.ro
Are voie Poliția să confiște motocultorul dacă e folosit pe drumurile publice? Ce stabilește noul Cod Rutier 2026
Descopera.ro
Mesaje de la extratereștri au ajuns deja pe Pământ?!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – O să-i zic nevestei tale că te culci cu secretara!
Descopera.ro
Familiile longevive dezvăluie un secret genetic rar pentru o îmbătrânire sănătoasă
EDUCAȚIE Evaluarea Națională 2026. Cum se rezolvau subiectele la Matematică. Cercul, paralelogramul și prisma dreaptă la geometrie
13:37
Evaluarea Națională 2026. Cum se rezolvau subiectele la Matematică. Cercul, paralelogramul și prisma dreaptă la geometrie
ALERTĂ Caniculă fără precedent în Franța: zeci de morți, examene de bacalaureat amânate și 68.000 de gospodării fără curent
13:19
Caniculă fără precedent în Franța: zeci de morți, examene de bacalaureat amânate și 68.000 de gospodării fără curent
JUSTIȚIE Deputat monitorizat cu brățară electronică, după ce soția l-a acuzat de hărțuire. Cum se apără parlamentarul
13:12
Deputat monitorizat cu brățară electronică, după ce soția l-a acuzat de hărțuire. Cum se apără parlamentarul
MARIUS TUCĂ SHOW Marius Tucă Show începe miercuri, 24 iunie, de la ora 17.00, live pe Gândul. Invitată: Rodica Mandache
13:09
Marius Tucă Show începe miercuri, 24 iunie, de la ora 17.00, live pe Gândul. Invitată: Rodica Mandache
VIDEO Imagini incredibile surprinse în timpul unei erupții vulcanice. Bucăți de rocă încinsă au lovit un grup de turiști. Au luat-o imediat la fugă
13:04
Imagini incredibile surprinse în timpul unei erupții vulcanice. Bucăți de rocă încinsă au lovit un grup de turiști. Au luat-o imediat la fugă
VIDEO Marian Ceaușescu l-a preluat pe primarul General, Ciprian Ciucu, la intrarea în Tribunal: „Haideți să vă fiu ghid”. Ce a urmat
13:01
Marian Ceaușescu l-a preluat pe primarul General, Ciprian Ciucu, la intrarea în Tribunal: „Haideți să vă fiu ghid”. Ce a urmat

Cele mai noi

Trimite acest link pe