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Liberalul Mircea Fechet o acuză pe Diana Șoșoacă de „trădare naţională”: „Între 10 și 20 ani de închisoare. Cu atât se pedepsește în România”

Luiza Dobrescu
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Deputatul Mircea Fechet, şi fost ministru al Mediului, a cerut miercuri, în plenul Camerei Deputaţilor, anchetarea de urgenţă a euparlamentarului Diana Şoşoacă.

Declaraţiile liderului SOS în faţa lui Vladimir Putin, dictatorul de la Kremlin, au fost acelea care l-au determinat pe Fechet să ceară autorităţilor să nu mai întârzie cele 11 dosare în care Şoşoacă este cercetată pentru mai multe acuzaţii.

Liberalul o acuză de „trădare naţională”.

„Am cerut autorităților azi, în Parlament, să nu mai întârzie anchetarea Dianei Șoșoacă și să reacționeze cu maximă seriozitate în raport cu acest episod care sfâșie credibilitatea externă a țării noastre.

Ce a făcut Diana Șoșoacă pe pământ rusesc este un gest care lovește în eforturile noastre diplomatice din ultimii ani, iar pentru asta are de dat explicații în fața legii. România europeană este de partea victimelor, de partea libertății și de partea dreptului internațional.

În fața Kremlinului, Diana Șoșoacă a vorbit în nume personal, iar acum trebuie să dea explicații și pentru TRĂDARE NAȚIONALĂ.”

Fechet mai spune că „Diana Șoșoacă nu a vorbit în numele meu. Și nici în numele românilor”.

„Între 10 și 20 ani de închisoare. Cu atât se pedepsește în România trădarea națională, iar ceea ce a văzut o lume întreagă în Sankt-Petersburg a fost trădare exact cum scrie în Codul nostru Penal.

„Fapta cetățeanului român de a intra în legătură cu o putere sau cu o organizație străină ori cu agenți ai acestora, în scopul de a suprima sau știrbi unitatea și indivizibilitatea, suveranitatea sau independența statului, inclusiv prin aservire față de o putere sau organizație străină” – Art. 394.

„Românii vor pace cu Rusia. […] Vreau să vă transmit din adâncul inimii poporului român și europenilor, care gândesc și au creier, că vrem să cooperăm cu Rusia, nu suntem dușmani. Sunteți cea mai mare țară din lume și una dintre cele mai mari economii. Vă admirăm pentru forța voastră și admirăm întregul popor rus.” – asta a spus Diana Șoșoacă pe 5 iunie, în Rusia, în fața președintelui Vladimir Putin.

Au făcut înconjurul lumii imaginile în care un europarlamentar român și-a arătat public obediența față de un regim care încearcă să redeseneze harta Europei prin violență și intimidare, regim despre care a vorbit cu admirație.

Putin, pe numele căruia, să nu uităm, Curtea Penală Internațională a emis, acum trei ani, un mandat de arestare pentru crime de război, a primit o reverență largă. Din partea cui? Cine este acest „noi”?

Diana Șoșoacă e acuzată de 11 infracțiuni, printre care și propagandă legionară, fapte pentru care a rămas fără imunitate în Parlamentul European și, NU, NU ar fi trebuit să mai aibă dreptul să vorbească în numele nostru sau al României”, mai scrie Mircea Fechet, pe facebook.

VIDEO: Facebook Mircea Fechet

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