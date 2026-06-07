Ministerul Afacerilor Externe a reacționat după ce Diana Șoșoacă a participat la Forumul Economic Internațional de la Sankt Petersburg, catalogând prezența acesteia drept o tentativă eșuată a Moscovei de a ascunde izolarea sa internațională. Purtătorul de cuvânt al MAE i-a numit „excepţii jenante” pe cei câţiva cetăţeni europeni care au participat la reuniune. De asemenea, el a subliniat că „prezenţa alături de oficiali ruşi o descalifică” pe europarlamentară.

Țărnea: „Singurătatea agresorului nu se poate ascunde”

Purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe, Andrei Țărnea, a reacționat la participarea europarlamentarei SOS România, Diana Șoșoacă la „Davosul rusesc”, punctând că întreg demersul ar fi fost doar o încercare a Kremlinului de a-și masca izolarea internațională.

Reprezentantul MAE a punctat și că participanții la Forum nu reprezintă în nicio măsură statele lor de proveniență.

„Rusia a încercat să arate că nu este izolată făcând paradă cu cele câteva excepții jenante dintre cei aproape jumătate de miliard de cetățeni europeni. Dar singurătatea agresorului nu se poate ascunde cu invitați care nu vorbesc câtuși de puțin în numele țării lor”, a scris purtătorul de cuvânt al MAE duminică, într-o postare pe platforma X.

El mai spune că forumul a fost o reuniune de propagandă și că prezența unor figuri europene la eveniment a avut efectul știrbirii reputației lor.

„În realitate, efectul este contrar celui scontat, forumul devenind exemplu de manual al propagandei mincinoase. Prezența alături de oficiali ruși și oameni de afaceri sub regim de sancțiuni europene a unor cetățeni europeni nu îi validează pe primii și îi descalifică pe ultimii”, se mai arată în mesaj.

Diana Șoșoacă a ținut un discurs în fața lui Vladimir Putin: „Vă admirăm”

Reacția MAE vine după ce Diana Șoșoacă a participat la Forumul de la Sankt Petersburg, susținând chiar un discurs în fața liderului de la Kremlin, Vladimir Putin.

„Sunt din România și cred că sunt singura româncă de aici. Aș vrea să vă spun că poporul român nu vă urăște. Poporul român vrea pace cu Rusia. Nu vrem să ajutăm Ucraina. Nu vrem să le dăm bani și arme, dar, din păcate, România este condusă de la Bruxelles”, a afirmat Șoșoacă în fața lui Putin.

AUTORUL RECOMANDĂ: