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Diana Șosoacă, dialog direct cu Putin la Sankt Petersburg. Ce l-a întrebat șefa SOS și ce mesaj are Putin pentru români

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Eurodeputatul Diana Șoșoacă a participat la Forumul Economic Internațional de la Sankt Petersburg, supranumit „Davosul rus”, unde a avut o intervenție directă într-o sesiune de tip panel la care a participat și președintele rus Vladimir Putin. Aceasta a fost invitată oficial la eveniment de către administrația prezidențială de la Moscova. În replică, președintele rus a precizat că nu vrea să comenteze nimic despre politica internă a României, dar a felicitat țara noastră pentru că avem aceeași religie ca rușii.

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„Nu vă pot transmite un salut călduros de la președintele nostru pentru că nu avem un președinte”

Diana Șoșoacă a declarat în fața lui Vladimir Putin că românii nu își doresc să sprijine Ucraina în conflictul actual, dar deciziile țării sunt coordonate direct de la Bruxelles. În discursul ei, europarlamentarul român a invocat din nou narațiunile legate de anularea alegerilor prezidențiale din România din anul 2024.

„Numele meu este Diana Iovanovici Șoșoacă și sunt membră a Parlamentului European și sunt din România. Și cred că sunt singura româncă de aici… Aș vrea să vă spun că românii nu vă urăsc. Românii vor pace cu Rusia. Nu vrem să ajutăm Ucraina. Nu vrem să le dăm bani și arme, dar, din păcate, România este condusă de Bruxelles”.  

De asemenea, Șoșoacă a susținut la microfon că România „nu are președinte” și că actualele autorități au ales în mod greșit calea deteriorării relațiilor diplomatice și economice cu Federația Rusă. În acel moment, liderul de la Kremlin, aflat în sală, a râs.

„Și nu vă pot transmite un salut călduros de la președintele nostru pentru că nu avem un președinte, din punctul nostru de vedere. Eu sunt președintele partidului politic SOS România”, a spus Diana Șoșoacă.

Șoșoacă i-a spus lui Vladimir Putin că „l-a dat afară pe Zelenski din Parlament”

Sosoacă a evocat și episodul din 2023, când președintele ucrainean Volodimir Zelenski urma să se adreseze Parlamentului României, susținând că s-a opus intervenției acestuia.

„Și domnule președinte, aș vrea să vă spun că am fost senatoare în Parlamentul român în 2023, cred, atunci când Zelenski a vrut să vorbească în Parlamentul meu român, și nu l-am lăsat. Și l-am dat afară din Parlamentul român. Și aș vrea să vă spun, din adâncul inimilor românilor și europenilor, care gândesc intens, și care au creier, că vrem să cooperăm cu Rusia.

Lidera S.O.S. România și-a încheiat discursul prin felicitări adresate organizatorilor forumului și printr-un atac la adresa președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Nu suntem dușmani, sunteți cea mai mare țară din lume. Aveți una dintre cele mai mari economii, vă admirăm pentru forța dumneavoastră, și admirăm întregul popor rus. Și vrem să vă felicităm pentru toți ce ați făcut și ce faceți, pentru acest forum. Felicitări și asta e o lecție pentru Uniunea Europeană. Sper că în scurt timp, nu o vom mai avea pe Ursula von der Leyen drept președinta Comisiei Europene. Vă mulțumesc atât de mult!”, și-a încheiat Șoșoacă intervenția.

Ce i-a răspuns președintele rus europarlamentarei

La finalul intervenției, liderul de la Kremlin i-a mulțumit Dianei Șoșoacă și a evitat să comenteze direct situația politică internă din România. Putin a invocat faptul că atât Rusia, cât și România sunt țări majoritar ortodoxe.

„Vă mulțumesc foarte mult. Sunteți binevenită. Sincer vorbind, nu pot și, sincer, nu vreau să comentez afacerile interne ale României.

Rusia este încă, în mare parte, o țară ortodoxă. România este, de asemenea, ortodoxă, așa că rugămintea mea este să transmiteți cele mai calde salutări și cele mai bune urări tuturor ortodocșilor din România”, a declarat Vladimir Putin.

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