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Liderul PNL care vorbește deschis despre riscul desființării partidului. „Drama reală nu este pierderea guvernării, ci a identității”

Liderul PNL care vorbește deschis despre riscul desființării partidului. „Drama reală nu este pierderea guvernării, ci a identității”
Liderul PNL care vorbește deschis despre riscul desființării partidului
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PNL nu a gestionat cum trebuie criza din interiorul coaliției de guvernare, este de părere un lider al partidului. În opinia acestuia, formațiunea condusă de Ilie Bolojan se află pe marginea prăpastiei, iar riscul este „pierderea identității”. Și, pe cale de consecință, dispariția de pe scena politică.

Pentru Alin Tișe, trecerea în opoziție este „un test de supraviețuire dificil și aproape imposibil de trecut”.

Șeful CJ Cluj critică „greii partidului”

Într-o postare pe Facebook, președintele Cosnsiliului Județean Cluj, liberalul Alin Tișe, dă de pământ cu „greii partidului”. El trage un semnal de alarmă în privința viitorului PNL – partidul Brătienilor riscă să se desființeze, dacă nu este atent la ce face în această perioadă.

PNL pare să se îndrepte în câteva zile spre cea mai grea probă politică de după 1990: opoziția.

Opoziția la PSD, atât de mult dorită de partid, nu-i așa, vehiculată public până la obsesie în ultima perioadă, afirmativ, în interes național. Asta au decis «greii partidului» în interesul partidului, într-un moment de emoție, frustrare, supărare pe partenerii de guvernare din PSD, care dețin în Parlament dublul electoral al PNL. Opoziția decisă de conducerea PNL nu este pentru câteva luni, ci este pentru acest ciclu electoral cel puțin, până în 2028, cât timp configurația actuală a parlamentului este aceeași (configurația actuală nu permite o majoritate viabilă fără PSD).

Dar, drama reală a PNL nu este pierderea guvernării, ci pierderea identității. Iar asta nu o poate rezolva nici un «Mesia politic»”, a scris pe Facebook Alin Tișe.

Ce eroare au făcut șefii PNL

Ani la rând, partidul a confundat supraviețuirea la putere cu consolidarea politică. A sacrificat capital electoral pentru formule de guvernare, care i-au estompat profilul și au alimentat dezamăgirea propriului electorat.

Acum, PNL riscă să descopere că cel mai greu lucru în politică nu este să câștigi alegeri, ci să mai ai pe cine convinge, după ce ai pierdut încrederea celor care te-au votat. Dacă și după 2028, nu va putea exista o majoritate viabilă fără PSD, liberalii pot rămâne captivi încă un mandat în opoziție, până în 2032. Pentru consecvență și credibilitate, așa este corect, nu-i așa…?!

Dacă nu ar fi așa, atunci care este sensul și rostul acestei decizii de a intra acum în opoziție față de PSD?”, continuă Tișe.

În opinia sa, încă un mandat electoral în opoziție este prea mult pentru PNL.

Șase sau opt ani departe de putere nu iartă pe nimeni. În acest interval, partidele se reformează profund, sau se sting lent, consumate de conflicte interne, cu lideri fără legitimitate populară și lipsa unei direcții clare.

Marea orbire a PNL este că încă tratează această perspectivă ca pe o simplă perioadă dificilă. În realitate, este un test de supraviețuire dificil și aproape imposibil de trecut. Pentru că, la finalul unei opoziții atât de lungi, întrebarea nu va fi dacă PNL poate reveni la guvernare. Întrebarea va fi, dacă va mai exista un PNL suficient de puternic pentru a mai conta…”, a tras concluzia Alin Tișe.

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