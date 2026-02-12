Prima pagină » Ai Aflat! cu Ionuț Cristache » Măsurile de austeritate, un eșec previzibil. Doru Bușcu: În guvernarea Bolojan nu a existat niciun plan și nici inteligență

Măsurile de austeritate, un eșec previzibil. Doru Bușcu: În guvernarea Bolojan nu a existat niciun plan și nici inteligență

12 feb. 2026, 15:44, Ai Aflat! cu Ionuț Cristache

Ediția de joi a emisiunii Ai Aflat! a găzduit un dialog între jurnaliștii Ionuț Cristache și Doru Bușcu, pe tema crizei economice pe care românii o resimt tot mai acut. În opinia lui Doru Bușcu, mandatul lui Ilie Bolojan a păcătuit de la bun început prin faptul că nu a avut un plan bine definit, dar nici inteligență politică. 

Renumit pentru inflexibilitatea sa, remarcată de toți partenerii de guvernare, premierul Bolojan pare să conducă cu o mână de fier actualul Guvern, cu toate că, arată cel mai recent sondaj de opinie, 76% dintre români dezaprobă politicile sale. În opinia redactorului-șef al publicației Cațavencii, bilanțul negativ al actualei guvernări are legătură directă cu lipsa unei strategii.

Altminteri se scufundă totul

Ionuț Cristache: Pot să înțeleg intransigența, am plecat pe o cale și ne ținem de ea. Dar și calea aia suportă nuanțe, te uiți la categorii, te uiți la oameni, la nevoi. Faci totuși niște elemente diferențiatoare.

Doru Bușcu: Totul pleacă, după mine, de la lipsa de inteligență și, în consecință, de la lipsa unui plan. Atunci când îți faci un plan, trebuie să fie flexibil și să aibă la capătul lui niște obiective. Planul ăsta n-are un termen. Ori Bolojan, care este probabil un bun administrator pe plan local, cum toată lumea vorbește despre legenda din Oradea, nu cred că a avut anvergura și flexibilitatea să înțeleagă că, odată cu tăierea cheltuielilor, trebuie lăsată economia să-și continue mersul spontan, organic, obiectiv înainte. Pentru că altminteri se scufundă totul.

”Guvernarea este un sport periculos, alunecos”, a mai remarcat invitatul.

RECOMANDAREA AUTORULUI

Andrei Marga: Bolojan a fost adus în forță și instalat/Puțini oameni au făcut rău ca el/E un om nepregătit, habar nu are despre ce vorbește

Adrian Câciu: „Bugetul Oradei se bazează în proporție de 75% pe bani de la stat. Bolojan a procedat abuziv”

Recomandarea video

Citește și

EXCLUSIV Andrei Marga susține că Zelenski blochează pacea: ”Dacă se va încheia președinția lui Zelenski se va putea ajunge la o soluție rațională în Ucraina”
12:26
Andrei Marga susține că Zelenski blochează pacea: ”Dacă se va încheia președinția lui Zelenski se va putea ajunge la o soluție rațională în Ucraina”
EXCLUSIV Politologul Andrei Marga face o radiografie dură României: Președinția noastră este una africană/Avem o democrație mută
19:04
Politologul Andrei Marga face o radiografie dură României: Președinția noastră este una africană/Avem o democrație mută
EMISIUNI „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 12 februarie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Doru Bușcu
17:37
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 12 februarie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Doru Bușcu
EXCLUSIV Andrei Marga intervine în scandalul SUA-Groenlanda: Trump are dreptate/Groenlanda nu e într-un tratat, e într-o cutumă/Noi ne mișcăm într-o Europa a aranjamentelor
17:35
Andrei Marga intervine în scandalul SUA-Groenlanda: Trump are dreptate/Groenlanda nu e într-un tratat, e într-o cutumă/Noi ne mișcăm într-o Europa a aranjamentelor
EXCLUSIV Andrei Marga: Bolojan a fost adus în forță și instalat/Puțini oameni au făcut rău ca el/E un om nepregătit, habar nu are despre ce vorbește
16:39
Andrei Marga: Bolojan a fost adus în forță și instalat/Puțini oameni au făcut rău ca el/E un om nepregătit, habar nu are despre ce vorbește
EXCLUSIV Andrei Marga, despre cele 9 luni cu Nicușor Dan președinte: Vom plăti din greu această aventură cu oameni inadecvați
15:52
Andrei Marga, despre cele 9 luni cu Nicușor Dan președinte: Vom plăti din greu această aventură cu oameni inadecvați
Mediafax
Orbán: Aderarea Ucrainei la UE până în 2027 ar aduce războiul în Europa
Digi24
Controversă după ce edilul Robert Negoiță a fost testat antidrog de protestatarul Marian Ceaușescu. Expert: Rate prea mari de eroare
Cancan.ro
Moartea căpitanului Emil Seftiuc într-un port din Turcia, învăluită în mister: 'N-au mai văzut așa ceva nici lucrătorii de la morgă'
Prosport.ro
FOTO. Una dintre cele mai frumoase sportive a trădat SUA pentru China! A ales să concureze la Jocurile Olimpice pentru țara părinților nu pentru țara ei natală
Adevarul
Primele imagini cu fiul lui Ramzan Kadîrov după accidentul în care a fost implicat. Adam, vizibil schimbat
Mediafax
O țară în care s-au născut zeci de mii de copii români anunță o alocație de 200 de euro
Click
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
Digi24
„Răspunsul NATO va fi devastator”. Rutte spune ce se va întâmpla în cazul unui război cu Rusia
Cancan.ro
Acuzații dure la andresa Antena 1 după ce Zmărăndescu & soția au fost salvați pentru a 5-a oară de la eliminare: 'Cum este posibil ca producătorii să favorizeze în asemenea hal o echipă?'
Ce se întâmplă doctore
Amalia Năstase, de nerecunoscut după ce a pierdut lupta cu kilogramele în plus! Ce dietă strictă urmează
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
Ninsori timp de 11 zile în România: șoferii, avertizați privind drumurile afectate
Descopera.ro
O navă spațială dispărută de 60 de ani ar fi fost regăsită!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O femeie goală pușcă primește în casă curierul. Îl duce în dormitor şi...
Descopera.ro
Cazul straniu al broaștelor care explodează. Ce s-a întâmplat în 2005 într-un oraș german?
ULTIMA ORĂ Primarul care şi-a dat foc la primărie a fost condamnat la închisoare cu executare. Edilul are de plătit şi despăgubiri de aproape 500.000 de lei
16:06
Primarul care şi-a dat foc la primărie a fost condamnat la închisoare cu executare. Edilul are de plătit şi despăgubiri de aproape 500.000 de lei
CONTROVERSĂ Ciucu nu renunță la obiceiurile de sector, odată ajuns primar general. Postează în continuare pisici pe rețelele de socializare
16:02
Ciucu nu renunță la obiceiurile de sector, odată ajuns primar general. Postează în continuare pisici pe rețelele de socializare
Care este cea mai sănătoasă pâine feliată din comerț
16:00
Care este cea mai sănătoasă pâine feliată din comerț
LIFESTYLE Leguma-campioană la conținutul de fibre, potrivit dr. nutriționist Mihaela Bilic. Motivul pentru care mulți români se feresc de ea
15:52
Leguma-campioană la conținutul de fibre, potrivit dr. nutriționist Mihaela Bilic. Motivul pentru care mulți români se feresc de ea
FLASH NEWS Kovesi investighează Comisia Europeană. Percheziții la sediul executivului european și 23 de locații
15:49
Kovesi investighează Comisia Europeană. Percheziții la sediul executivului european și 23 de locații
FLASH NEWS Dogioiu, după ce un sondaj a arătat că 76% dintre români nu au încredere în Bolojan: „Nu a fost mare înghesuială la preluarea acestei poziții”
15:43
Dogioiu, după ce un sondaj a arătat că 76% dintre români nu au încredere în Bolojan: „Nu a fost mare înghesuială la preluarea acestei poziții”

Cele mai noi

Trimite acest link pe