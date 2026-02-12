Ediția de joi a emisiunii Ai Aflat! a găzduit un dialog între jurnaliștii Ionuț Cristache și Doru Bușcu, pe tema crizei economice pe care românii o resimt tot mai acut. În opinia lui Doru Bușcu, mandatul lui Ilie Bolojan a păcătuit de la bun început prin faptul că nu a avut un plan bine definit, dar nici inteligență politică.

Renumit pentru inflexibilitatea sa, remarcată de toți partenerii de guvernare, premierul Bolojan pare să conducă cu o mână de fier actualul Guvern, cu toate că, arată cel mai recent sondaj de opinie, 76% dintre români dezaprobă politicile sale. În opinia redactorului-șef al publicației Cațavencii, bilanțul negativ al actualei guvernări are legătură directă cu lipsa unei strategii.

”Altminteri se scufundă totul”

Ionuț Cristache: Pot să înțeleg intransigența, am plecat pe o cale și ne ținem de ea. Dar și calea aia suportă nuanțe, te uiți la categorii, te uiți la oameni, la nevoi. Faci totuși niște elemente diferențiatoare.

Doru Bușcu: Totul pleacă, după mine, de la lipsa de inteligență și, în consecință, de la lipsa unui plan. Atunci când îți faci un plan, trebuie să fie flexibil și să aibă la capătul lui niște obiective. Planul ăsta n-are un termen. Ori Bolojan, care este probabil un bun administrator pe plan local, cum toată lumea vorbește despre legenda din Oradea, nu cred că a avut anvergura și flexibilitatea să înțeleagă că, odată cu tăierea cheltuielilor, trebuie lăsată economia să-și continue mersul spontan, organic, obiectiv înainte. Pentru că altminteri se scufundă totul.

”Guvernarea este un sport periculos, alunecos”, a mai remarcat invitatul.

