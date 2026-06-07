Locuitorii din București sunt triștii Europei. Ei se află la coada unui clasament global

Capitala României se află la coada clasamentului mondial al celor mai fericite orașe, conform ediției 2026 a Happy City Index, unul dintre cele mai ample studii despre calitatea vieții urbane. Astfel că, Buucreștiul ocupă locul 247 din 251 de orașe analizate, scrie Mediafax.

Tot în acest top, Capitala este depășită de aproape toate marile orașe europene și se află în compania ultimelor poziții din clasament, alături de orașe din SUA și America Latină, arată Happy City Index.

Copenhaga, Helsinki și Geneva conduc clasamentul, fiind considerate modele de echilibru între economie, mediu și calitatea vieții. Topul acesta include 251 de orașe și este realizat pe baza a zeci de indicatori care măsoară viața urbană în detaliu.

Clasamentul ia în calcul mai multe criterii esențiale: guvernanță, economie, mediu, mobilitate, sănătate și nivelul de satisfacție al locuitorilor.

Iar poziția ocupată de București indică probleme structurale care afectează viața de zi cu zi: infrastructură, trafic, poluare sau servicii publice. În contrast, orașele din top au investit constant în transport public, spații verzi, servicii medicale și politici urbane eficiente. Totuși, autorii indexului subliniază că nu există un „oraș perfect”, dar există modele de dezvoltare care pot fi replicate.

Top 10 cele mai fericite orașe din lume

Copenhaga, Danemarca

Helsinki, Finlanda

Geneva, Elveția

Uppsala, Suedia

Tokyo, Japonia

Trondheim, Norvegia

Berna, Elveția

Malmö, Suedia

München, Germania

Aarhus, Danemarca

Top 10 cele mai triste orașe din lume

Kuching, Malaezia

Chicago, Statele Unite

Aguascalientes, Mexic

Tucson, Statele Unite

Indianapolis, Statele Unite

București, România

Dallas, Statele Unite

Nashville, Statele Unite

Guadalajara, Mexic

Kiev, Ucraina

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