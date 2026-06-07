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Locuitorii din București sunt triștii Europei. Ei se află la coada unui clasament global

Locuitorii din București sunt triștii Europei. Ei se află la coada unui clasament global
sursa foto: Envato
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Capitala României se află la coada clasamentului mondial al celor mai fericite orașe, conform ediției 2026 a Happy City Index, unul dintre cele mai ample studii despre calitatea vieții urbane. Astfel că, Buucreștiul ocupă locul 247 din 251 de orașe analizate, scrie Mediafax.

Tot în acest top, Capitala este depășită de aproape toate marile orașe europene și se află în compania ultimelor poziții din clasament, alături de orașe din SUA și America Latină, arată Happy City Index.

Copenhaga, Helsinki și Geneva conduc clasamentul, fiind considerate modele de echilibru între economie, mediu și calitatea vieții. Topul acesta include 251 de orașe și este realizat pe baza a zeci de indicatori care măsoară viața urbană în detaliu.

Clasamentul ia în calcul mai multe criterii esențiale: guvernanță, economie, mediu, mobilitate, sănătate și nivelul de satisfacție al locuitorilor.

Iar poziția ocupată de București indică probleme structurale care afectează viața de zi cu zi: infrastructură, trafic, poluare sau servicii publice. În contrast, orașele din top au investit constant în transport public, spații verzi, servicii medicale și politici urbane eficiente. Totuși, autorii indexului subliniază că nu există un „oraș perfect”, dar există modele de dezvoltare care pot fi replicate.

Top 10 cele mai fericite orașe din lume

Copenhaga, Danemarca
Helsinki, Finlanda
Geneva, Elveția
Uppsala, Suedia
Tokyo, Japonia
Trondheim, Norvegia
Berna, Elveția
Malmö, Suedia
München, Germania
Aarhus, Danemarca

Top 10 cele mai triste orașe din lume

Kuching, Malaezia
Chicago, Statele Unite
Aguascalientes, Mexic
Tucson, Statele Unite
Indianapolis, Statele Unite
București, România
Dallas, Statele Unite
Nashville, Statele Unite
Guadalajara, Mexic
Kiev, Ucraina

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